مشاعر إنسانية لنجوم شباب الأهلي مع مشجعي «الفرسان»

عبّر نجوم شباب الأهلي عن مشاعر إنسانية جميلة خلال الأيام الماضية، التي تترجم مدى تنامي قاعدة مشجعي النادي على الصعيدين المحلي والخارجي، في الوقت الذي يقدم فيه الفريق أفضل مواسمه منذ سنوات طويلة، بالحصول على لقبي كأس سوبر إعمار للمحترفين، ودرع التحدي للسوبر الإماراتي القطري، إلى جانب المنافسة بقوة على ألقاب 4 بطولات أخرى، منها دوري أبطال آسيا.

واللقطة الأولى كانت لطفل طلب الحصول على قميص مهاجم شباب الأهلي سردار أزمون خلال مباراة الفريق ومضيفه البطائح في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، ولم يتمالك الطفل نفسه وانهار في البكاء واحتضن سردار بعد أن استجاب لطلبه.

وكانت اللقطة الثانية عندما استضاف شباب الأهلي طفلاً كويتياً في تدريبات فريقه الأول في استاد راشد بدبي، بعدما كشف الطفل الكويتي عن عشق لا يعرف حدود الزمان والمكان للنادي العريق.

وحرصت إدارة النادي على حضور الطفل وليد خالد الفيلكاوي جانباً من تدريبات «الفرسان»، ولقاء نجوم الفريق، وفي مقدمتهم حارب عبدالله، الذي منح الطفل الكويتي قميص شباب الأهلي موقعاً عليه من قبل اللاعب.

كما أهدى الفريق كرة موقعاً عليها من قبل عدد من نجومه، ومعهم البرتغالي باولو سوزا، المدير الفني، مع التقاط عدد من الصور الجماعية مع وليد الفيلكاوي، الذي أكد عشقه لشباب الأهلي، ووجه الشكر إلى إدارة النادي على الاستضافة، وتمنى التوفيق للفريق في مستقبل مبارياته وبطولاته.

ويستعد شباب الأهلي لخوض عدد من المواجهات المهمة خلال فبراير الجاري، وستكون البداية بلقاء مضيفه دبا الحصن غداً الثلاثاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين، ثم يستضيف عجمان والعروبة وبني ياس ضمن الجولات 15 و17 و18 أيام 8 و23 و28 من الشهر نفسه.

كما يحل شباب الأهلي ضيفاً على الوحدات الأردني 12 فبراير الجاري، في إطار مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يقام الإياب على ملعب استاد راشد بدبي 19 من الشهر نفسه، ويسعى الفريق إلى الفوز في تلك المباريات، لانتزاع صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، والتأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.