الأهلي يفوز على مودرن سبورت بثلاثية ويطارد بيراميدز على الصدارة

فاز الأهلي على مضيفه مودرن سبورت 3/1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف بيراميدز متصدر الترتيب ،وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك، غريمه التقليدي، صاحب المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر، تواصلت معاناة مودرن سبورت، ليتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وتقدم الأهلي عن طريق مهاجمه السلوفيني نيست جراديشار في الدقيقة 13، مسجلا هدفه الثاني للفريق منذ انضمامه، بعدما سجل أولى أهدافه في شباك بيراميدز بالجولة الماضية.

وفي الدقيقة 29 سجل إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 39.

وسجل مودرن سبورت هدفه الوحيد في الدقيقة 73 عن طريق أرنولد إيبا.