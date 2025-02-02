إنتر ميلان يفلت من الهزيمة الثالثة أمام ميلان بتعادل صعب في الدوري الإيطالي

خطف إنتر ميلان تعادلا صعبا مع غريمه ميلان 1/1، اليوم الأحد، في ديربي ميلانو ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف نابولي المتصدر، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع مضيفه روما ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر، رفع ميلان رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم ميلان عن طريق تياني رايندرز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأدرك ستيفان دي فري التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وجاءت هذه النتيجة لتمنع ميلان من تحقيق الفوز الثالث على التوالي على حساب إنتر، بعدما تغلب عليه في الدور الأول من الدوري بنتيجة 2/1، ثم تغلب عليه في سيناريو مثير بنتيجة 3/2 في نهائي كأس السوبر الإيطالي في السعودية الشهر الماضي.