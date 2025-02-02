أرسنال يقسو على مانشستر سيتي بخماسية

سجل أرسنال أربعة أهداف في الشوط الثاني ليحقق فوزا كبيرا 5-1 على ضيفه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مباراة قمة اليوم الأحد.

ومنح مارتن أوديجارد قائد أرسنال صاحب الأرض التقدم بعد دقيقتين من البداية إثر تمريرة خاطئة من المدافع مانويل أكانجي لتصل الكرة إلى الألماني كاي هافرتس ليرسل تمريرة عرضية رائعة لأوديجارد ليضع الكرة بسهولة في الشباك من مدى قريب.

وانتظر سيتي حتى الدقيقة 55 ليدرك التعادل عبر ضربة رأس من النرويجي إرلينج هالاند إثر تمريرة عرضية متقنة من سافينيو.

لكن توماس بارتي أدرك التعادل بعدها بدقيقتين بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع جون ستونز لتبدل اتجاهها وتسكن شباك شتيفان أورتيجا حارس سيتي.

وعزز مايلز لويس-سكيلي تقدم النادي اللندني في الدقيقة 62 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وقاد جابرييل مارتينيلي هجمة مرتدة قبل أن يرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء إلى هافرتس ليسدد في الزاوية البعيدة في الدقيقة 75.

واختتم الشاب يثان نوانيري خماسية أرسنال بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وانفرد أرسنال بالمركز الثاني برصيد 50 نقطة من 24 مباراة متأخرا بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة فيما تجمد رصيد سيتي عند 41 نقطة في المركز الرابع.