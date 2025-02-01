الاتحاد يتساوى مع الهلال على قمة الدوري السعودي بعد فوز ماراثوني على الخلود

استعاد فريق اتحاد جدة توازنه بفوز ماراثوني على ضيفه الخلود بنتيجة 4 / 3 ضمن منافسات الجولة 18 بالدوري السعودي لكرة القدم، اليوم السبت.

لم يحافظ الخلود على تقدمه بهدفين سجلهما ويليام تروست إيكونج وميزياني ماوليدا في الدقيقتين 15 و23.

بل رد الاتحاد بهدفين سجلهما عبد الرحمن العبود وستيفن بيرجوين في الدقيقتين 35 و45+9 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2/2 بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني أضاف حسن كادش وبيرجوين الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 47 و63.

وسجل ميزياني ماوليدا الهدف الثاني له والثالث للخلود في الدقيقة 92 قبل أن ينتزع الاتحاد الفوز بريمونتادا مثيرة في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 46 نقطة متساويا مع الهلال في القمة، لكن الأخير يعتلي الصدارة متفوقا بفارق الأهداف.

أما الخلود تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر بعد خسارته التاسعة في الدوري هذا الموسم.

لم يسيطر الفرنسي لوران بلان مدرب اتحاد جدة على لاعبيه في أول نصف ساعة من المباراة بل بدا الفريق مرتبكا للغاية، واستغل الخلود الفرصة حيث أضاع همام الهمامي فرصة محققة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها بريدراج رايكوفيتش حارس الاتحاد إلى ركلة ركنية.

ونفذ الإسباني أليكس كويادو الركلة الركنية من الجهة اليمنى بعرضية متقنة بيسراه، انقض عليها المدافع الكاميروني ويليام إيكونج رأسية قوية في الشباك ليتقدم الضيوف بهدف أول.

وواصل الخلود إحراج منافسه، حيث تباطأ الألباني ماريو ميتاي ظهير أيسر الاتحاد في الخروج بالكرة ليخطفها ميزياني ماوليدا ويسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء كرة استقرت في المقص الأيمن ليضيف الخلود الهدف الثاني.

وعانى الاتحاد كثيرا ليستعيد توازنه ونجح في تقليص الفارق بعد مجهود فردي من حسام عوار الذي راوغ أكثر من لاعب بصفوف الخلود قبل أن يسدد الكرة في جسد حارس المرمى لتصل إلى عبد الرحمن العبود ليكملها في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد باحتساب ركلة جزاء ضد حمدان الشمراني لاعب الخلود بعد عرقلة مهند الشنقيطي ظهير أيمن الاتحاد، وسدد الهولندي بيرجوين الركلة بنجاح ليتعادل أصحاب الأرض في توقيت مثالي.

انتزع الاتحاد زمام المبادرة من منافسه في الشوط الثاني وهز شباكه بعد دقيقة ونصف تقريبا بعد كرة عرضية من نجولو كانتي قابلها حسن كادش بقدمه مباشرة في الشباك ليتقدم "النمور" في النتيجة لأول مرة.

وبعد تبادل رائع للكرة بين كانتي وكريم بنزيمة، سدد مهاجم ريال مدريد السابق كرة ارتدت من جسد مارسيلو جروهي حارس مرمى الخلود ليكملها بيرجوين بقدمه في المرمى، ليحتفل لاعبو الاتحاد بهدف رابع.

وتواصلت الإثارة في المباراة بعدما أهدر نجولو كانتي انفرادا تاما في الدقيقة 75 بعدما تباطأ في مراوغة حارس المرمى، ولم يستسلم الضيوف بل توغل ماوليدا داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى وسدد بيسراه في الشباك ليسجل هدفا ثالثا لم يكن كافيا للخلود لانتزاع التعادل رغم امتداد اللقاء لسبع دقائق وقت بدل ضائع.

وانتزع اتحاد جدة ثلاث نقاط ثمينة ليتجاوز كبوة الخسارة أمام ضمك بنتيجة 1 / 2 في الجولة الماضية بينما لم يهنأ الخلود بفوزه على الرائد بنفس النتيجة في الأسبوع الماضي.