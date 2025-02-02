لابا.. 3 أهداف تفتح أبواب التاريخ في العين

طرق المهاجم التوغولي لابا كودجو، مهاجم نادي العين، أبواب التاريخ باقترابه من التربع على صدارة هدافي العين بالدوري منذ تأسيسه بعد أن رفع رصيده إلى (114 هدفاً) بفارق ( 3 أهداف) عن نجم العين الأسبق أحمد عبدالله، (117 هدفاً)، وتبدو الفرصة مواتية للمهاجم لابا ليصبح الهداف التاريخي لنادي العين كونه لا يزال مستمراً بالفريق بالبنفسجي، الذي يشارك حالياً في 3 بطولات وهي الدوري، ودوري أبطال آسيا للنخبة، ومونديال العالم للأندية، في حال تابع إحرازه للأهداف.

وبرغم تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، غير أن لابا كودجو، حافظ على تفوقه كهداف للدوري بتسجيله هدفاً في مرمى خورفكان بالجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى (16 هدفاً) في صدارة لائحة الهدافين بفارق (5 أهداف) عن ملاحقه المباشر مهاجم نادي الوحدة عمر خريبين، (11 هدفاً) ليصبح أبرز المرشحين لنيل اللقب للمرة الثالثة بعد حصوله في موسمي 2022-2021 (26 هدفاً) و2023-2022 (28 هدفاً).

كما أصبح على بعد 39 هدفاً ليصبح الهداف التاريخي لنادي العين بجميع البطولات، بتسجيله 142 هدفاً من 175 مباراة .

وأرجع لابا سر تميّزه في العين إلى الأجواء الإيجابية التي يعيشها النادي والمدينة الخضراء، إلى جانب المعاملة الاحترافية والدعم الكبير الذي حظي به من إدارة النادي وزملائه بالفريق والجماهير العيناوية.