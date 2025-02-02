إيسايلا مع السماوي 7 من 9 نقاط وشباك نظيفة

قاد الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس، فريقه إلى فوز جديد على حساب الجزيرة 0-1 في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، مساء أول من أمس، في ثالث مهمة له مع «السماوي» يخوضها بنجاح، بعد عودته لتدريب الفريق مؤخراً خلفاً للبرتغالي جواو بيدرو سوزا.

وحصد إيسايلا مع بني ياس في الجولات الثلاث السابقة، التي أشرف فيها على الفريق، 7 من 9 نقاط، وأحرز هدفين، وخرج بشباك نظيفة، في نقلة فنية كبيرة، رفعت رصيد الفريق إلى 15 نقطة بالمركز الحادي عشر في جدول الترتيب، وأبعدته عدة خطوات عن الأندية المهددة بالهبوط، بعد أن وصل إلى مركز الأمان «مؤقتاً»، وذلك بعد تعادله أمام الوصل سلبياً، وفوزه على كلباء بملعب الأخير 0-1، وأخيراً تخطيه عقبة الجزيرة صاحب الأرض بذات النتيجة.

وكان المدرب الروماني قد تولى تدريب بني ياس في وقت سابق، لمدة موسمين، بداية من موسم 2021-2020، والذي قاده فيه إلى وصافة دوري المحترفين، لكن الفريق تراجع في الموسم الثاني تحت قيادته إلى المركز الحادي عشر، بسبب تراجع النتائج التي لم تناسب طموحات الإدارة والجماهير.

وتولى إيسايلا في الموسم الماضي تدريب عجمان، وانتقل منه إلى خورفكان قبل أن تتم إقالته في نوفمبر الماضي، ليتولى تدريب بني ياس في 9 يناير الماضي، ويحقق معه مسيرة ناجحة حتى الآن.