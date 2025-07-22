رافائيل: سعيد بثقة إدارة النصر وأتطلع للقاء الجماهير

أكد الإسباني رافائيل مدرب اللياقة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سعادته بالعمل مع الجهاز الفني للفريق تحت قيادة المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، لتجهيز لاعبي «العميد» لخوض العديد من المسابقات المحلية القوية في الموسم القادم، مشيداً بالروح القتالية والالتزام الذي يتحلى به اللاعبون خلال المعسكر الخارجي الحالي المقام في ألمانيا.

وقال رافائيل: «أنا سعيد بثقة إدارة النصر بالتعاقد معي لأسهم بخبرتي الكبيرة التي تحصلت عليها على مدار السنوات، في دعم النصر، والعمل مع الجهاز الفني الحالي، لتجهيز اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج في الموسم الجديد، وأتمنى أن نقدم خلاله المستوى المأمول من قبل الجماهير، وأن يستمتع الجميع بذلك».

وعن المعسكر الخارجي في ألمانيا، أوضح مدرب اللياقة الإسباني: «نحن الآن في فترة الإعداد للموسم الجديد، وهي فترة تتطلب الكثير من العمل الجاد، والمزيد من التركيز، للوصول إلى أكبر استفادة ممكنة، وأتطلع إلى رؤية جماهير النصر مع انطلاقة مشوارنا في الموسم الجديد».

وتجدر الإشارة إلى أن حميد الطاير النائب الأول لرئيس مجلس إدارة النادي ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للكرة، قام بزيارة معسكر الفريق في ألمانيا قبل أيام قليلة، وتابع تفاصيل التحضيرات عن كثب، وحرص على حضور المباراة الودية التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 بين النصر وإف سي ايششتات، ورافقه روكو مايورينو المدير الرياضي للنصر.

ويبدأ النصر مشواره في النسخة الجديدة من دوري أدنوك للمحترفين بالحلول ضيفاً على كلباء يوم 16 أغسطس المقبل، ويأمل «العميد» في تقديم مستويات جيدة، والمنافسة القوية على درع الدوري الغائب عن الفريق منذ 40 عاماً وتحديداً منذ تتويج الفريق بلقب الدوري موسم 1985 - 1986.