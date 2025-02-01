صلاح كلمة السر .. ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط

واصل النجم المصري محمد صلاح هوايته التهديفية وسجل ثنائية فوز ليفربول على مضيفه بورنموث مفاجأة الموسم 2-0، ما ساهم بابتعاد فريقه بفارق 9 نقاط في صدارة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، محققا في الوقت انجازا جديدا في مسيرته الرائعة.

وسجل صلاح هدفيه في الدقيقتين 30 من ركلة جزاء و75 بتسديدة لولبية رائعة.

ورفع ليفربول رصيده الى 56 نقطة مقابل 47 لأرسنال الذي يلتقي مانشستر سيتي في لقاء قمة الاحد، علما أن "الحمر" يملكون مباراة مؤجلة ايضا.

دخل بورنموث المباراة منتشيا بفوز رائع على نوتنغهام فوريست بخماسية نظيفة الاسبوع الماضي جعلته يحتل المركز السادس بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع، كما انه لم يخسر في آخر 11 مباراة في الدوري وحقق انتصارات لافتة أبرزها على مانشستر سيتي وعلى ارسنال.

كان بورنموث ندا عنيدا لليفربول في مطلع المباراة وكاد مهاجمه الغاني أنطوان سيمينيو يمنحه التقدم عندما تلاعب بدفاع ليفربول وأطلق كرة قوية ارتدت من القائم (20).

رد عليه لاعب وسط ليفربول المجري دومينيك سوبوسلاي بكرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس (22) واخرى ضعيفة من صلاح من حدود منطقة الجزاء (25).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لليفربول اثر عرقلة الهولندي كودي خاكبو داخل المنطقة، فانبرى لها بنجاح صلاح (30)، ليصبح خامس لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يسجل 20 هدفا في خمسة مواسم تواليا بعد ألن شيرر وهاري كاين والأرجنتيني سيرخيو أغويرو والفرنسي تييري هنري.

وظن بورنموث انه ادرك التعادل بواسطة كرة سددها ديفيد بروكس بيسراه من داخل المنطقة، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع الى تقنية الحكم المساعد بالفيديو (36).

وتصدى حارس ليفربول البرازيلي أليسون لمحاولة سيمينيو الرائعة مطلع الشوط الثاني (50)، وسدد ماركوس تافرنييه كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة ارتدت من القائم وتهيأت امام الهولندي جاستن كلويفرت والمرمى مشرع امامه لكنه اطاح بها بعيدا (70).

ودفع بورنموث ثمن اهداره الفرص عندما وصلت الكرة لصلاح داخل المنطقة، فسددها لولبية بعيدا عن الحارس الاسباني كيبا اريسابالاغا لتستقر في الزاوية البعيدة (75).

ورفع صلاح رصيده الى 21 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين متقدما بفارق 3 اهداف عن مهاجم مانشستر سيتي النروجي ارلينغ هالاند. كما تخطى رقم لاعب الوسط الدولي السابق واسطورة تشلسي فرانك لامبارد بتسجيله هدفه الرقم 178 في الدوري المحلي ليحتل المركز السادس في ترتيب افضل الهدافين.

- فوريست يستعيد نغمة الفوز -وبات نوتنغهام فوريست شريكا موقتا مع أرسنال في الوصافة بعد ان اكتسح مضيفه برايتون 7-0، معادلا بذلك أكبر انتصار حققه في المستوى الأول (دوري الدرجة الأولى والدوري الممتاز) منذ فوزه على تشلسي بالنتيجة عينها في نيسان/أبريل 1991.

واستعاد فريق المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو عافيته بهذا الفوز الساحق وعاد إلى سكة الانتصارات من جديد بعد سقوطه الكبير في المرحلة الماضية 0-5 أمام مضيفه بورنموث، رافعا بذلك رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أرسنال الوصيف.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا عن طريق مدافع الضيوف لويس دانك بالخطأ في مرمى فريقه، بعدما تابع إلى يمين حارس مرماه الهولندي بارت فيربروخن عرضية غيبس-وايت من الجهة اليمنى (12).

وأضاف غيبس-وايت في مباراته المئة مع فريقه الهدف الثاني برأسية متقنة بعد ركلة ركنية نفذها إيلانغا من الجهة اليسرى (25).

وتابع نوتنغهام استعراضه الهجومي، فردّ القائم الأيمن تسديدة الويلزي نيكو ويليامس من على مشارف منطقة الجزاء (28)، قبل أن يُحوّل فيربروخن إلى ركنية تسديدة وود القوية من المسافة عينها (29).

وفي الدقيقة 32، حوّل وود برأسه إلى داخل الشباك عرضية متقنة من إيلانغا مضيفا الهدف الثالث.

وأبقى سيلز على شباكه نظيفة بتحويله بأطراف أصابعه مسار تسديدة داني ويلبيك قبل اصطدامها بالعارضة وارتدادها من على خط المرمى (39).

وأضاف وود الهدف الرابع بمتابعته عرضية إيلانغا من الجهة اليمنى بعد مجهود فردي (64)، قبل توقيعه على الهاتريك من ركلة جزاء (69).

ويُعتبر النيوزلندي أول لاعب من نوتنغهام فوريست يسجّل ثلاثية في المستوى الأول (دوري الدرجة الأولى والدوري الممتاز) على ملعب سيتي غراوند منذ نايجل كلاف ضد كوينز بارك رينجرز في كانون الأول/ديسمبر 1987، وفق "أوبتا" للإحصاءات.

وأنهى ويليامس (89) والبديل البرتغالي جوتا سيلفا (90+1) مهرجان الأهداف لأصحاب الأرض الذين نجحوا بتسجيل أكبر نتيجة في الدوري هذا الموسم.

وتابع ايفرتون صحوته منذ ان استلم الاسكتلندي ديفيد مويس تدريبه للمرة الثانية وحقق فوزا صريحا على ليستر سيتي برباعية نظيفة، بينها هدفان لمهاجمه البرتغالي بيتو (6 و45+2) فيما سجل الآخرين المالي عبداللاي دوكوريه (1) والسنغالي ايليمان ندياي (90).

وسقط نيوكاسل على ارضه امام فولهام 1-2. سجل للفائز مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيس (61) والبرازيلي رودريغو مونيز (82)، بعد ان تقدم نيوكاسل بهدف جايكوب مورفي (37).

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