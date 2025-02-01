ريال مدريد وسيتي في مواجهة فاصلة بدوري أبطال أوروبا

يواجه ريال مدريد حامل اللقب منافسه مانشستر سيتي بطل 2023 في لقاء مثير بالدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أوقعت القرعة التي أجريت في نيون السويسرية، أمس، الفريقين ضد بعضهما البعض.

وأخفق ريال مدريد وسيتي في التأهل مباشرة إلى دور الستة عشر كأحد أفضل ثمانية فرق، بعدما احتلا المركزين 11 و22 على الترتيب في مرحلة الدوري بالنظام الجديد للمسابقة.

ستقام مرحلة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب بين الفرق التي احتلت المراكز من التاسع وحتى 24، للتأهل إلى دور الـ 16.

وستقام مباريات الملحق بنظام الذهاب والإياب، وذلك في أيام 11 و12 فبراير الجاري للذهاب، و18 و19 من الشهر نفسه للإياب.