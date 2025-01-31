أول تعليق من جوارديولا حول مواجهة ريال مدريد

وصف الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، المواجهات المتكررة لفريقه مع ريال مدريد الإسباني، بأنها أصبحت مثل "الديربي" وذلك بعدما وضعت القرعة الفريقين في مواجهة أحدهما الآخرمجددا بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فريق جوارديولا سيواجه ريال مدريد، حامل لقب البطولة 15 مرة، في منافسات الملحق المؤهل لدور الستة عشر بدوري الأبطال، فيما سيلعب سيلتك الاسكتلندي مع بايرن ميونخ الألماني، وهو فريق آخر كان سيواجهه سيتي بعدما تأهل لتلك المرحلة عقب فوزه على كلوب بروج البلجيكي 3/1 في آخر جولات مرحلة الدوري.

وستكون تلك المواجهة هي الخامسة بين مانشستر سيتي وريال مدريد في آخر ست مواسم، وفي العام الماضي أنهى الفريق الإسباني آمال سيتي في المحافظة على لقب دوري الأبطال، بعدما تغلب عليه بضربات الترجيح في ملعب "الاتحاد" في دور الثمانية بالبطولة.

وفي مايو من العام قبل الماضي، فاز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4/صفر ليتأهل للنهائي عقب فوزه 5/1 في مجموع المباراتين، ليكمل ثلاثيته التاريخية بالفوز على إنتر ميلان الإيطالي 1/صفر في النهائي الذي أقيم في اسطنبول، محققا اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد القرعة قال جوارديولا: "حسنا الأمر بات مثل الديربي، سنواجه ريال مدريد للعام الرابع على التوالي".

وأضاف: "حسنا ريال مدريد وبايرن ميونخ كلاهما فريقان قويان، نأمل في أن نكون في أفضل أحوالنا، مباراة الذهاب ستكون في ملعبنا ثم سنخوض العودة بعد أسبوع في مدريد بأفضل شكل ممكن".