مانشستر سيتي يواجه أرسنال.. وليفربول يحاول تفادي مفاجآت بورنموث

يخوض فريق مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قمة جديدة، بينما يدخل ليفربول اختبارا صعبا خارج ملعبه أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين التي ستنطلق، غدا السبت.

وتنطلق منافسات الجولة بست مباريات، أبرزها ليفربول متصدر الترتيب (53 نقطة) الذي يحل ضيفا ثقيلا على بورنموث على ملعب فيتاليتي.

ويجيد بورنموث، سابع الترتيب برصيد 40 نقطة، مواجهة الكبار، ولطالما أحرجهم كثيرا هذا الموسم حيث أسقط ضيوفه أرسنال وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي، كما أحرج آخرين على ملاعبهم مثل الفوز على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، والتعادل مع تشيلسي 2/2 في ستامفورد بريدج.

ويدخل بورنموث بقيادة مدربه الإسباني أندوني إيراولا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزين كبيرين في الجولتين الماضيتين حيث تغلب خارج أرضه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4 / 1 واكتسح نوتنجهام فورست بخماسية دون رد، ليزيحه من وصافة الترتيب

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ويتسلح بورنموث أيضا بسجل خال من الهزائم في 10 جولات متتالية بالدوري الإنجليزي، وهو يستقبل ليفربول الساعي بدوره لتأمين الصدارة التي يحتلها برصيد 53 نقطة، ويريد الحفاظ على فارق النقاط الست الذي يفصله عن أرسنال وصيف الترتيب.

ويراهن ليفربول بقيادة مدربه آرني سلوت على أكثر من عامل، منه التفوق ذهابا على بورنموث بثلاثية دون رد، كما أراح المدرب الهولندي الركائز الأساسية مثل محمد صلاح هداف الفريق ونجمه الأول، ولعب بالصف الثاني في مباراة أيندهوفن الهولندي في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، أول أمس الأربعاء.

وفي لقاء الجريحين، يستقبل نوتنجهام فورست، ثالث الترتيب برصيد 44 نقطة، ضيفه برايتون صاحب المركز التاسع برصيد 34 نقطة، حيث يأمل نوتنجهام في تجاوز كبوة الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية أمام بورنموث للبقاء في دائرة المنافسة، كما يسعى برايتون أيضا لنسيان الخسارة الصادمة أمام إيفرتون، والتي أبعدته عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

كما يحل فولهام عاشر الترتيب (33 نقطة) ضيفا ثقيلا على نيوكاسل يونايتد خامس الترتيب برصيد 41 نقطة متساويا مع مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويتطلع نيوكاسل إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في ملعب سانت جيمس بارك، وتوهج مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك في الفترة الأخيرة لتحقيق فوز يفض به الشراكة مؤقتا مع مانشستر سيتي، ساعيا لتعميق جراح فولهام الذي سقط بسيناريو مؤلم على ملعبه أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية.

وفي مواجهة أخرى، تقام غدا السبت، يحل أستون فيلا صاحب المركز الثامن برصيد 37 نقطة، ضيفا على وولفرهامبتون الساعي لإيقاف نزيف الهزائم في أربع جولات متتالية ليتراجع للمركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة، ويبقى مجددا بالهبوط.

أما أستون فيلا بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، فإنه يأمل في تحقيق فوز يدفع فريقه للأمام، ويقربه من صراع المربع الذهبي والمنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي صراع النجاة من الهبوط، يأمل إيفرتون صاحب المركز 16 برصيد 23 نقطة لتحقيق فوز ثالث على التوالي عندما يستضيف ليستر سيتي صاحب المركز 17 برصيد 23 نقطة، والمنتشي بفوزه في الجولة الماضية على توتنهام هوتسبير.

أما إبسويتش تاون صاحب المركز 19 برصيد 16 نقطة يستضيف ساوثهامبتون متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط، والأقرب للهبوط للدرجة الثانية بنهاية الموسم الجاري.

وتقام بعد غد الأحد ثلاث مباريات، أبرزها مانشستر سيتي، حامل اللقب، الذي يخوض قمة جديدة عندما يحل ضيفا على أرسنال في ملعب الإمارات، وذلك بعد فوزه على تشيلسي بنتيجة 3 / 1 على ملعب الاتحاد في الجولة الماضية.

ويدخل السيتي اللقاء منتشيا بفوزه 3 / 1 أيضا على كلوب بروج البلجيكي ليتفادى كابوس الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، ويتأهل لمرحلة الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية حيث ينتظره اختبارين صعبين في القرعة التي تقام اليوم الجمعة إما بمواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الأوروبي أو بايرن ميونخ الألماني.

وستكون هذه القمة مواجهة جديدة بين الأستاذ جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وتلميذه ومساعده السابق ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الذي لطالما أحرجه كثيرا في المواسم الأخيرة، واقتنص منه نقطة التعادل 2/2 في مباراة الدور الأول على ملعب الاتحاد رغم النقص العددي في صفوف أرسنال على مدار شوط كامل بعد طرد البلجيكي لياندرو تروسارد.

ورغم أن أرسنال يخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على جيرونا وضمان التأهل المباشر لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، إلا أن أرتيتا يعاني من غيابات عديدة في صفوف الفريق بسبب كثرة الإصابات، وأبرزها بوكايو ساكا الذي يبتعد لأسابيع قادمة بعد عملية جراحية.

ويطمع أرتيتا أيضا في ترنح مانشستر سيتي كثيرا بالاختبارات الثقيلة خارج ملعبه على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، لقيادة أرسنال لفوز جديد يواصل به مطاردة ليفربول الذي يتفوق في الصدارة بفارق ست نقاط.

أما جوارديولا، فإنه يدرك أن الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب أرسنال سيكون أقل الخسائر بالنسبة لفريقه، ولكن المدرب الإسباني يعلم أيضا أن الفوز على أرسنال في لندن ربما يبقى الأمل الأخير للسيتي في إمكانية المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم والاقتراب أكثر من الصدارة والحصول على دفعة معنوية قبل اختبارات أكثر صعوبة محليا وقاريا طوال شهر فبراير.

ويرتكز جوارديولا على إنعاش صفوفه بأكثر من صفقة مثل المهاجم المصري عمر مرموش والمدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، وقد شارك الاثنان في مباراة الفوز على تشيلسي بالجولة الماضية إضافة إلى استعادة المصابين للياقتهم البدنية تدريجيا مثل ثنائي الوسط كيفن دي بروين وماتيو كوفاسيتش، إضافة إلى تألق الجناح البرازيلي سافينيو خلال الفترة الأخيرة.

وبعيدا عن قمة ملعب الإمارات بالعاصمة لندن، يستقبل مانشستر يونايتد نظيره كريستال بالاس على ملعب أولد ترافورد، بينما يحل توتنهام ضيفا على برينتفورد في مواجهة شرسة.

ويأمل روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد مواصلة الصحوة بعد الفوز خارج ملعبه أمام فولهام في الجولة الماضية والتأهل المباشر لدور الـ16 في الدوري الأوروبي بالفوز على ستيوا بوخارست الروماني في تحقيق فوز يحسن به مركز الشياطين الحمر، حيث يحتل مانشستر المركز 12 برصيد 29 نقطة، خلفه كريستال بالاس في المركز 13 برصيد 27 نقطة.

وبنفس الدوافع يسعى آنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام لتصحيح مسار فريقه واستغلال الدفعة المعنوية بعد التأهل المباشر في الدوري الأوروبي بتحقيق فوز يبعده عن دوامة الهبوط حيث يقبع الفريق اللندني في المركز 15 برصيد 24 نقطة.

ولكن مهمة توتنهام لن تكون سهلة في معقل برينتفورد الذي يحتل المركز 11 برصيد 31 نقطة.

وتختتم منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز بديربي لندني يجمع بين تشيلسي ضد ضيفه وستهام يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج يوم الإثنين المقبل.

يحاول إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي مع لاعبيه تجاوز صدمة الخسارة أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية، ساعيا لتحقيق فوز ربما يدفع به داخل المربع الذهبي حيث يحتل المركز السادس برصيد 40 نقطة.

أما وستهام يونايتد يريد الخروج بنتيجة إيجابية من معقل منافسه لتحسين مركزه، وللابتعاد أيضا عن دائرة المهددين بالهبوط حيث يحتل الفرييق المركز 14 برصيد 27 نقطة.