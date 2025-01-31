شباب الأهلي يكتسح البطائح ويعتلي «قمة المحترفين»

دبي - إيهاب زهدي، خورفكان – محمد فضل

تصدّر شباب الأهلي لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بوصوله إلى 35 نقطة، مساء أمس، بالفوز على مضيفه البطائح 3 - 1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، ضمن الجولة الـ 14 من المسابقة، بينما بقي البطائح في المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة، ويبقى الفريقان في مركزيهما إلى حين نهاية مواجهة الشارقة ودبا الحصن مساء اليوم الجمعة.

سجل أهداف شباب الأهلي، ماتيوس ليما في الدقيقتين الـ 19 و2 من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة، وبوغدان بلانيتش في الدقيقة الـ 68، وأحرز هدف البطائح أفونى جونيور في الدقيقة الـ 39 من عمر المباراة، التي شهد شوطها الأول هدفين تم إلغاؤهما للبطائح بتدخل من تقنية الفيديو.

وتعادل خورفكان وضيفه العين بهدفين لكل فريق خلال المباراة، حيث بكر خورفكان بهدفين في شوط اللقاء الأول، عن طريق حمدان البشر في الدقيقة الـ 9 ودومبيا في الدقيقة الـ 13.

وعدل للعين كل من لابا كودجو وسفيان رحيمي في الدقيقتين الـ 47 و58 ليصل العين برصيده إلى 23 نقطة في مركزه الرابع، وخورفكان إلى 15 نقطة في المركز العاشر.

وتعادل الوصل وضيفه كلباء 1-1 ، في مواجهة فوق الوسط، خاضها كلباء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16 بعد طرد لاعبه كايو جيرمانو ، ولكنه نجح رغم النقص العددي في إحراز هدف التقدم الأول من ركلة جزاء بواسطة مهدي قايدي في الدقيقة 61، وانتظر الوصل حتى الدقيقة 80 ليعدل النتيجة عبرالوافد الجديد جواو بيدرو في أول مشاركة له بشعار «الإمبراطور». ورفع كل فريق رصيده إلى 18 نقطة مع أفضلية الوصل في جدول الترتيب بجلوسه في المركز السابع وكلباء في الثامن.