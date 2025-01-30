باولو سوزا لـ«البيان»: يجمعني و«الفرسان» شغف الانتصارات

كشف باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، أن شغف الانتصارات وتحقيق البطولات هو ما يجمعه و«الفرسان»، وأن لاعبي الفريق وصلوا إلى درجة عالية من ثقافة الفوز، وأشار إلى حرص الجميع على الوصول إلى قمة الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض أي مباراة، وإلى التعامل مع كل لقاء على حدة، وعدم الانشغال بجدول الترتيب أو بسير المنافسة انتظاراً للحصاد الختامي، وشدد لـ«البيان» على أن جميع المواجهات والمسابقات تحظى لديه واللاعبين على نفس الأهمية، وعلى تطور كبير لقوة الأندية ودوري أدنوك للمحترفين من جولة إلى أخرى.

وقال المدرب البرتغالي، إنه منذ توليه مسؤولية قيادة شباب الأهلي في 30 يونيو 2024، وهو يتعامل مع اللاعبين بعقلية احترافية، وبطموح تحقيق الانتصارات فقط في جميع المباريات دون التفكير في أي شيء آخر، موضحاً أن الحصاد يكون في النهايات، ويسبقه دائماً الانتصارات لتكون المحصلة إيجابية بتحقيق البطولات، وأكد أن طوال مسيرته التدريبية، ولديه شغف كبير في تحقيق الفوز والتتويج بالبطولات، وأن هذا الأمر أصبح العامل المشترك الآن بينه وبين اللاعبين، بعدما تطورت لديهم ثقافة الفوز، ووصلوا إلى العقلية الذهنية القادرة على التطوير فنياً وبدنياً بما يتناسب وطبيعة كل مباراة أو مسابقة، ما يجنبهم الكثير من الضغوط.

وأضاف أن هذا الكلام سبق وأكده في بداية الموسم الجاري، ولم ولن يتغير، معتبراً أن فريقه ينافس في ماراثون طويل وشاق خلال موسم 2024 - 2025، وأن الجميع يبحث عن الاستمرارية في تحقيق الفوز، والمنافسة على كافة البطولات، وفرض الشخصية على أرض أمام المنافسين، وأعرب عن ثقته بأنه حال النجاح في تطبيق ذلك على أرض الملعب، فإن المحصلة النهائية ستكون إيجابية، لأن إظهار عقلية الفوز سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، هو ما يصنع الفارق بين لاعب وآخر أو نادٍ ومنافسه في أي مسابقة أو مباراة.

وأشار سوزا، إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع جميع لاعبي شباب الأهلي على نفس القدر من الأهمية، وليس لديه فكرة لاعب أساسي وآخر بديل، وإلى أن الجميع يجب أن يكون جاهزاً فنياً وبدنياً للمشاركة في أي وقت عندما يحتاجه الفريق، في ظل العدد الكبير من المباريات والمسابقات التي يخوضها «الفرسان» هذا الموسم، والتي حقق منها بطولتين ولا يزال أمامه 4 بطولات أخرى عليه القتال فيها حتى النهاية، منوهاً بأن قائمة الفريق تضم عدداً كبيراً من اللاعبين الشباب وصغار السن الذين يحتاجون إلى المزيد من الدعم والمساندة واكتساب الخبرات لتقديم أفضل ما لديهم.

ثقة كبيرة

وأعرب عن ثقته الكبيرة بالمجموعة الحالية من لاعبي الفريق، مؤكداً أن اللاعبين لديهم في أنفسهم ثقة عالية، وأنهم يستحقون الثناء على ما يقدمونه ويحققونه حتى الآن، وأن الجماهير تنتظر منهم المزيد خلال الشهور المتبقية من عمر الموسم الحالي، مشيراً إلى أن تحقيق الفوز في المباريات ليس بالأمر السهل، ولا بد لتحقيق الفوز من التركيز الكامل في التدريبات والمباريات لزيادة الثقة بالنفس، ولذا يحرص الجهاز الفني على تحفيز اللاعبين ذهنياً قبل وخلال كل مباراة، للوصول بهم إلى أفضل درجات التركيز والجاهزية الفنية والبدنية.

وعن تقييمه لدوري أدنوك للمحترفين مع نهاية الدور الأول، أوضح المدرب البرتغالي باولو سوزا، أن هناك تطوراً ملحوظاً تشهده المسابقة على مستوى الأداء الفردي للاعبين والجماعي، وأن هناك حرصاً على تحقيق النتائج الإيجابية من قبل المنافسين جولة بعد جولة، مشيراً إلى محاولة جميع الأندية الاستعانة بأفضل المدربين واللاعبين، وإلى أن هذا التطور سيصبّ في نهاية الأمر في مصلحة المنتخب الإماراتي الأول، كما يسهم في زيادة قوة أندية الدولة أمام منافسيها على الصعيدين الخليجي والآسيوي، وأوضح أن هناك تعادلاً في كفة المنافسة بين أكثر من نادٍ هذا الموسم، وأن بعض التفاصيل الصغيرة هي ما تصنع الفارق في النتائج، وتؤدي بالتالي إلى صعود وهبوط بعض الأندية في جدول ترتيب الدوري، وأكد في الختام أن الحصاد النهائي لجميع المتنافسين، ربما لن يظهر إلا قبل نهاية المسابقة بأسابيع قليلة.

تتويج

وتجدر الإشارة إلى أن شباب الأهلي حقق حتى الآن، لقبي كأس سوبر إعمار للمحترفين بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، ودرع التحدي في السوبر الإماراتي القطري، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، ووصل إلى الدور نصف النهائي في بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما خاض 28 مباراة في تلك المسابقات، وحقق الفوز في 20، وخسر مباراتين والاثنين في البطولة الآسيوية، وتعادل 6 مباريات منها مباراتان في دوري أدنوك الذي ينفرد فيه الفريق بكونه الوحيد دون أي خسارة في 12 مباراة، وسجل 69 هدفاً، وتلقى مرماه 34 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في 7 مباريات.