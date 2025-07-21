محمد المحمود: لابا وكاكو وسنابريا وإيريك مستمرون مع العين

دشن العين معسكره الخارجي ضمن برنامج الإعداد الفني للموسم الرياضي 2025 - 2026، الذي يهدف لتطبيق خطة فنية متكاملة لرفع الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين بعد موسم طويل اختُتم بمشاركة العين في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتوزع معسكر «الزعيم» الخارجي على مرحلتين، وستكون المرحلة الأولى في العاصمة المغربية الرباط من 20 إلى 29 يوليو الجاري، ويخوض خلالها لقاء مغلقاً أمام اتحاد تواركة المغربي يوم 29 من الشهر نفسه، ويسافر في اليوم التالي إلى مدينة مورسيا الإسبانية، ليبدأ المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي، ويخوض خلالها الفريق 3 تجارب ودية قوية.

ويستهل الفريق مواجهاته بإسبانيا في 2 أغسطس القادم، بملاقاة إلتشي الإسباني، ثم يواجه العين بطل دوري أبطال آسيا موسم 2023 - 2024، الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024 - 2025، في قمة خليجية آسيوية يوم 5، ويُختتم «الزعيم» برنامج إعداده بمواجهة مرتقبة أمام غرناطة الإسباني على لقب كأس مدينة غرناطة، في أمسية كروية تقام على ملعب نويفولوس كارمينيس يوم 9، ويغادر العين إسبانيا في اليوم التالي، عائداً إلى الدولة للتحضير الداخلي لافتتاح الموسم يوم 16 من الشهر نفسه، باستقبال البطائح ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

ومن جانبه، أكد محمد إبراهيم المحمود، عضو مجلس إدارة نادي العين، أن تحضيرات «الزعيم» تم الاتفاق عليها للتوافق مع خطة فنية دقيقة تم إعدادها بالتنسيق مع الجهاز الفني، وقال: «نولي هذه المرحلة أهمية قصوى، ونعمل على تهيئة كل عوامل النجاح للفريق، والمعسكر الخارجي يمثل محطة محورية لتعزيز الانسجام ورفع الجاهزية البدنية، إلى جانب الحصص التدريبية الفنية التي ستسهم في رسم هوية الفريق للموسم الرياضي الجديد».

وبشأن ما تم تداوله إعلامياً حول بعض اللاعبين المرتبطين بالرحيل عن العين، أوضح المحمود: «نؤكد أن اللاعبين أليخاندرو كاكو، ماتيو سنابريا، لابا كودجو، وإيريك، مستمرون مع الفريق في الموسم الجديد، وهم خارج حسابات سوق الانتقالات تماماً، وقائمة الفريق تم اعتمادها وإغلاقها بالتنسيق مع الجهاز الفني بناء على متطلبات المرحلة القادمة، وكثرة العروض التي تلقاها نادي العين مؤخراً لعدد كبير من اللاعبين، تعكس جودة وإمكانيات عناصر الفريق، وتؤكد أن مشاركة العين في بطولة كأس العالم للأندية فتحت آفاقاً جديدة تُجسد تطور مستوى الكرة في المنطقة، ويُعد احتراف محمد عوض الله، في الدوري البولندي الممتاز خير دليل على ذلك».

وأضاف: «لابا كودجو وكاكو يُعدّان من أبرز المحترفين في الدوري خلال المواسم الماضية، إلى جانب سفيان رحيمي، ولابا توّج هدّافاً للدوري بـ20 هدفاً رغم غيابه عن عدة مباريات بسبب الإصابة، أما كاكو، فساهم بمعدل أكثر من 20 هدفاً في كل موسم من المواسم الثلاثة الأخيرة، وهو رقم يعكس قيمة وجودة اللاعب».

وعن تجديد عقد الدولي الكوري الجنوبي بارك لموسم إضافي، قال: «بارك من أكثر اللاعبين انضباطاً داخل الملعب، وكان له دور كبير في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا في الموسم قبل الماضي، وقرار التجديد جاء بالتنسيق مع الجهاز الفني بعد الأداء الذي قدمه في آخر 7 مباريات من الدوري، والاستقرار على الرباعي الأجنبي يعكس ثقتنا وثقة المدرب في جودة اللاعبين».

وحول مستقبل بعض اللاعبين الآخرين مع العين، أوضح المحمود: «تلقينا عدة عروض للمهاجمين عيسى خلفان وجوسنا، وكذلك اللاعب المغربي المهدي مبارك، ومن المرجّح أن تتم إعارتهم خلال الموسم الجديد، وسيُعلن عن وجهاتهم خلال الأيام المقبلة».

أما عن صفقات الفريق المنتظرة في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، فقال: «نحن في صدد التعاقد مع ظهير أيسر لقيده ضمن فئة المقيمين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة، وستكون هذه الصفقة هي آخر صفقاتنا للموسم القادم بعد 6 صفقات أتمها الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية».

وتطرق المحمود إلى مشاركة الفريق في مونديال الأندية قائلاً: «رغم عدم الرضا عن النتائج أمام يوفنتوس ومانشستر سيتي، إلا أن فارق الإمكانيات بين الدوريات والأندية كان واضحاً، ومع ذلك خرجنا بعدة مكاسب فنية سيُبنى عليها مستقبلاً، وفي مواجهة الوداد المغربي، حين تساوت المستويات، ظهر الفريق بهويته وجودته الفنية».

وختم تصريحه لموقع نادي العين، قائلاً: «ندرك أن نتائج الموسم الماضي لم تكن على مستوى الطموحات، ولكن الفريق أظهر تحسناً كبيراً في آخر 7 جولات، وسجل 12 هدفاً واستقبل هدفاً واحداً فقط من كرة ثابتة، وهذا يعكس حجم العمل الفني الكبير بعد التوقف، ونحن نثق تماماً بالجهاز الفني بقيادة فلاديمير إيفيتش، لتجهيز الفريق بأفضل صورة بدنية وفنية قبل انطلاقة الموسم الجديد».