محمد الطربان: دبا الحصن يتطور و9 نقاط في الدوري «مرضية»

أكد محمد عبد الله الطربان، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن، تطور أداء فريقه في مباريات الدوري السابقة، مع تولي المدرب حسن العبدولي دفة القيادة الفنية، ونجاحه في إعادة تنظيم الصفوف وحصد 9 نقاط بعد أن كان الفريق بدون نقاط حتى نهاية الجولة الخامسة التي شهدت التغيير في الجهاز الفني. وقال الطربان لـ «البيان»: حصولنا على 9 نقاط بالتأكيد لا يناسب طموحاتنا التي بدأنا بها الموسم، ولكنها مرضية قياساً بالظروف التي مرت على الفريق، عندما تخسر في 5 جولات متتالية وبعدها تحصد النقاط وتنافس بقوة على البقاء فإن ذلك يبدو جيداً لنا خاصة أن مشوار الدوري مازال طويلاً ويمكننا تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية .

وأضاف: نحن نعترف بأننا ارتكبنا بعض الأخطاء مع بداية الموسم، المهم أننا استفدنا من تجاربنا وتجاوزنا الكثير من العقبات وفريقنا يقدم حالياً مستويات جيدة، في بعض المباريات خسرنا نقاط الفوز أو نقطة التعادل في الزمن القاتل، لذلك ثقتنا كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين لكسب المزيد من النقاط في النصف الثاني من الدوري وتحقيق هدف البقاء. واستطرد رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن: لا ننسى أن لدينا مباراة مؤجلة أمام شباب الأهلي من الدور الأول، نعلم أن الأفضلية لشباب الأهلي، وأنه الأقرب للنقاط لأن مهمتنا أمام منافس بقوته صعبة جداً، لكن في كرة القدم عليك أن تحاول .

وعن ملف التعاقدات في الميركاتو الشتوي الحالي، قال الطربان، إن فريقه تعاقد مع جونيور سيلفا من النصر عن طريق الإعارة وهنالك مفاوضات مع عدد محدود من اللاعبين، مبيناً أن ناديه يفضل التعاقد مع عناصر من أندية المقدمة لديهم خبرة أو معرفة ولو قليلة بالدوري الإماراتي، وأن تكون مستوياتهم معروفة بدلاً من التعاقد مع عناصر من الخارج، وأضاف: بشكل عام صفقاتنا ستكون لسد النقص وفق احتياجات الفريق.