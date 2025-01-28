النصر ينهي اتفاقه مع حكيم زياش في صفقة انتقال حر

أنهى النصر اتفاقه مع حكيم زياش نجم منتخب المغرب ولاعب غلطة سراي التركي حاليا وتشلسي الإنجليزي سابقا، بشأن انتقاله رسميا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حر، ليحل محل مواطنه عادل تاعرابت الذي انتقل إلى الشارقة، ومن المتوقع أن يصل اللاعب الى دبي اليوم أو غداً لإجراء الفحص الطبي.

وتوصل النصر إلى اتفاق نهائي مع اللاعب بعد مفاوضات ماراثونية بينه وبين ناديه، وسط منافسة قوية من أندية أوروبية في مقدمتها نادي ليل الفرنسي وأخرى خليجية.

وبدأ العميد مفاوضاته مع زياش منذ رحيل نجمه عادل تاعرابت الأسبوع الماضي، وسهل وجود المدرب الهولندي ألفريد شرودر على رأس الجهاز الفني للعميد عملية الانتقال نظرا لعلاقة الصداقة التي تربطهما منذ أن كان شرودر مدربا لزياش في نادي تفينتي بين 2014 و 2015 وما زالا يحافظان على علاقة جيدة.

وقرر نجم منتخب أسود الأطلس مغادرة غلطة سراي بسبب خلافات مستمرة مع إدارة النادي والمدرب، ما دفعه للتفكير في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

انضم زياش إلى غلطة سراي في 2023 معارا، قبل أن يصبح انتقاله نهائيا في يوليو 2024، إلا أن تجربته مع النادي التركي لم تكن ناجحة بسبب تعرضه لإصابات متكررة أثرت على مستواه وأبعدته عن عدد كبير من المباريات.

و شارك هذا الموسم في 11 مباراة فقط، بينها خمس مباريات بالدوري التركي وثلاث بالدوري الأوروبي، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف.