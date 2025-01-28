جواو بيدرو .. صفقة لا تعرف الخسارة في ملاعب «دورينا»

كسب فريق الوصل خدمات المهاجم البرازيلي جواو بيدرو في خطوة مهمة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي، قادماً من نادي التعاون السعودي، ليكون الوصل محطته الرابعة وسط أندية «دورينا»، بعد الظفرة وبني ياس والوحدة.

وظل جواو بيدرو يحقق مكاسبَ فنية ومالية في محطاته السابقة مع الأندية التي لعب ضمن صفوفها ودافع عنها، بداية بالظفرة الذي كسب توقيعه من نادي الفتح السعودي في صيف 2019 بترشيح من مدرب الفريق حينها، ومدرب كلباء حالياً فوك رازوفيتش، وبعد نجاح باهر له في موسمه الأول أعاره الظفرة بمقابل مادي وصل إلى 2 مليون درهم لمدة موسم واحد إلى بني ياس، الذي قدم معه مستويات متميزة وقاده للمنافسة على لقب بطولة الدوري في النسخة التي حل فيها «السماوي» ثانياً بجدول الترتيب.

وتدخل نادي الوحدة بعدها حيث قام بشراء عقد اللاعب من نادي الظفرة مقابل 10 ملايين درهم، حسب ما تردد في ذلك الوقت، ولعب موسمين مع «العنابي» الذي قام ببيع بطاقته الدولية لنادي التعاون بقيمة وصلت إلى 10 ملايين درهم، واكتفى جواو بيدرو بإحراز 3 أهداف مع فريقه السابق الذي يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي.

وتحظى صفقة الوصل، مع جواو بيدرو بدعم قاعدة كبيرة من الجماهير، بسبب النجاحات السابقة التي حققها اللاعب في «دورينا» والإمكانيات الفنية العالية التي يتمتع بها، وإمكانية عودته للتألق من جديد في وجود مجموعة متميزة من صناع اللعب في خط وسط الفريق، خصوصاً أنه قدم تجربة ناجحة مع خمينيز عندما لعبا سوياً في بني ياس موسم 2020 - 2021، ومع خالد السناني في الظفرة موسم 2019 - 2020، ليجمعه «الإمبراطور» من جديد مع الثنائي في تجربة تنتظره فيها العديد من التحديات.