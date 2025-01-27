الوصل يعبر كلباء بثنائية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة

حجز فريق الوصل مكانه في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، بعد فوزه على اتحاد كلباء بنتيجة 2 - 0 في المواجهة التي أقيمت مساء أمس، على استاد نادي الشارقة.

افتتح نيكولاس خيمينيز التسجيل للوصل في الدقيقة الـ 42، برأسية متقنة بعد عرضية مميزة من هاريس.

وعلى الرغم من محاولات كلباء للعودة إلى المباراة، إلا أن فابيو ليما نجح في إضافة الهدف الثاني خلال الوقت بدل من الضائع للمبارة، بعدما استغل عرضية رائعة من خيمينيز، ليضمن تأهل فريقه بجدارة.

بهذا الفوز، يؤكد الوصل جاهزيته للمنافسة على لقب الكأس، ويترقب مواجهته المقبلة في المربع الذهبي.

على جانب آخر، تختتم اليوم، منافسات الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم بمواجهة تجمع بين بني ياس والشارقة في الساعة السادسة والنصف مساءً على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في صراع على المقعد الرابع والأخير في المربع الذهبي لأغلى البطولات، وستكون المواجهة هي الثانية التي تجمع الطرفين منذ بداية الموسم الجاري، إذ سبق وفاز الشارقة بنتيجة كبيرة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين على ملعب بني ياس.

ويطمح الشارقة، صاحب الـ 10 ألقاب لكأس رئيس الدولة بالتساوي مع شباب الأهلي، إلى التأهل لنصف النهائي الذي غاب عنه في نسخة الموسم الماضي، علماً بأنه توج باللقب مرتين متتاليتين في الموسم قبل الماضي والموسم الذي سبقه.

وجاء تأهل الشارقة إلى ربع النهائي بعدما نجح في إقصاء النصر في دور الـ 16 بالفوز بهدفين نظيفين بتوقيع عثمان كمارا وكايو لوكاس، حيث يأمل الفريق استكمال موسمه المحلي الناجح في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها، وتصدره لمسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الذي لديه مباراة مؤجلة، كما وصل الشارقة إلى نصف نهائي بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

في المقابل، يسعى بني ياس لمفاجأة منافسه والعبور إلى الدور نصف النهائي الذي غاب عنه في الموسمين الأخيرين، حيث كان قد وصل إلى المربع الذهبي قبل 3 مواسم ولمرتين متتاليتين في موسمي 2021-2020، و2022-2021، علماً بأن بني ياس توج بلقب كأس رئيس الدولة مرة واحدة عام 1992، وكان بني ياس قد نجح في تجاوز سلسلة من النتائج السلبية بفوزه على كلباء في الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين بعد 9 مباريات متتالية لم يتذوق خلالها طعم الانتصار.