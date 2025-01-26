الأهلي يتعادل مع عشرة لاعبين من بيراميدز في الدوري المصري

سجل الوافد الجديد السلوفيني نيجك جراديشار هدفا وتسبب في ركلة جزاء أهدرها الأهلي في ظهوره الأول مع حامل اللقب ليقوده للتعادل 2-2 مع عشرة لاعبين من بيراميدز في مباراة مثيرة اليوم الأحد بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الثاني.

تقدم بيراميدز، الساعي لتحقيق أول ألقابه على الإطلاق في المسابقة المحلية، في الدقيقة 18 بهدف عكسي حين لعب محمد حمدي كرة عرضية من الجهة اليسرى حاول رامي ربيعة إبعادها ليضعها بالخطأ في مرماه.

وكاد مصطفى فتحي أن يضاعف النتيجة لبيراميدز في الدقيقة 27 بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء لكنها مرت على بعد سنتيمترات من القائم الأيسر.

وتصدى أحمد الشناوي حارس بيراميدز لتسديدة قوية من داخل المنطقة لحسين الشحات لاعب الأهلي في الدقيقة 36 وحولها لركنية.

وأكمل بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين في نهاية الشوط الأول بعد طرد أحمد توفيق بسبب تدخل قوي على كريم الدبيس وسط اعتراضات قوية من لاعبي بيراميدز.

وأضاف فتحي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 50 من ركلة جزاء بعد عرقلة محمد هاني لإبراهيم عادل في المنطقة.

وانتفض الأهلي على الفور ليقلص ربيعة الفارق في الدقيقة 52 بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذت سريعة بعرضية من الشحات قابلها ربيعة برأسية من داخل المنطقة في الشباك.

وأدرك جراديشار التعادل للأهلي بعدها بدقيقتين بعد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى من الشحات قابلها عمر كمال برأسية تصدى لها الشناوي ليتابعها جراديشار في المرمى.

وحرم الشناوي حارس بيراميدز إمام عاشور لاعب الأهلي من التسجيل في الدقيقة 85.

وأهدر عاشور ركلة جزاء كانت كفيلة بفوز الأهلي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

واحتسبت ركلة الجزاء بعد مخالفة من أحمد سامي ضد جراديشار في المنطقة وذلك عقب مراجعة لحكم الفيديو المساعد.