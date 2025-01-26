وستهام يفرض التعادل على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

انتزع فريق وستهام يونايتد نقطة ثمينة بالتعادل خارج ملعبه أمام أستون فيلا بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد.

لم يحافظ أستون فيلا على تقدمه بهدف مبكر سجله جاكوب رامزي بعد مرور ثماني دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب فيلا بارك.

وفي الشوط الثاني، انتزع الفريق اللندني نقطة التعادل بهدف إيمرسون بالميري في الدقيقة 70.

واصل أستون فيلا نزيف النقاط في الجولات الأخيرة ليتراجع للمركز الثامن برصيد 37 نقطة في المركز الثامن.

أما وستهام يونايتد بقى في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة في المركز الثالث عشر.