ميلان يقتنص فوزاً صعباً على بارما في الدوري الإيطالي

سجل الثنائي تيجاني ريندرز وسامويل تشوكويزي هدفين متأخرين ليمنحا ميلان فوزا غير متوقع 3-2 على ضيفه المتعثر بارما في مباراة مثيرة على ملعب سان سيرو بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

ودفع الانتصار ميلان لاحتلال المركز السادس برصيد 34 نقطة بينما تجمد رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز 17 أعلى منطقة الهبوط.

وافتتح بارما التسجيل في الدقيقة 24 بتسديدة ماتيو كانشلييري من خارج منطقة الجزاء قبل أن يدرك ميلان التعادل من ركلة جزاء سجلها كريستيان بوليسيك قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأعاد إنريكو ديل براتو بارما للمقدمة قبل عشر دقائق على النهاية، لكن ريندرز وتشوكويزي سجلا هدفين متأخرين ليمنحا صاحب الأرض النقاط الثلاث.

وبعد بداية بطيئة للمباراة، نجح بارما في افتتاح التسجيل من أول فرصة حقيقية.

وأرسل إيمانويلي فاليري الكرة بعرض الملعب من الناحية اليسري ليسمح تعثر تيو هرنانديز لكانشلييري ليستحوذ عليها ويتوغل للداخل ويطلق تسديدة منخفضة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة.

ووضع ميلان، الذي بدا بدون أنياب هجومية حقيقية، الكرة في الشباك بعدها بأربع دقائق لكن ألفارو موراتا كان متسللا وكانوا بحاجة للاعتماد على ركلة جزاء لإدراك التعادل.

ودفع زيون سوزوكي حارس بارما ستراينيا بافلوفيتش من الخلف أثناء تنفيذ ركلة ركنية ورغم أن سوزوكي ذهب للناحية الصحيحة لكن تسديدة الأمريكي بوليسيك كانت قوية ومنخفضة في أقصى الزاوية.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني أنقذ سوزوكي تسديدة بالكعب من موراتا وكان فاليري حاضرا لحرمان المهاجم الإسباني من متابعة الكرة.

وتصدى سوزوكي مرة أخرى لكن هذه المرة بطرف أصبعه لتسديدة منخفضة عبر ريندرز بينما تدخل أيضا حارس ميلان مايك ماينان عندما خرج من مرماه ليتصدى لتسديدة فالنتين ميهايلا.

وأرسل الجزائري إسماعيل بن ناصر تمريرة سيئة من الخلف لتصل إلى لاعبي بارما ليتصدى ماينان لتسديدة دريسا كامارا من وضع انفراد لكنه أخفق في منع متابعة القائد ديل براتو ليتأخر صاحب الأرض مرة أخرى.

والغى الحكم هدفا للصربي بافالوفيتش من ضربة رأس قبل دقيقتين من النهاية لكن ميلان نجح أخيرا في إدراك التعادل ثم الفوز.

وكسر ريندرز مصيدة التسلل إثر تمريرة بينية من يونس موسى ووضع الكرة بهدوء في مرمى سوزوكي، وبعدها بثلاث دقائق تابع تشوكويزي ضربة رأس بافالوفيتش ليضع الكرة في المرمى وفشل سوزوكي في إبعادها.