عين ريال مدريد على أغلى صفقة في تاريخ تشيلسي

دبي- موسى علي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية اليوم السبت، أن ريال مدريد يسعى إلى إبرام صفقة تبادلية مع تشيلسي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكدت التقارير أن ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي الإنجليزي، من خلال تقديم نجم غير مألوف في المقابل، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

ويواجه كارلو أنشيلوتي ضغوطا كبيرة بسبب أداء الفريق المخيب للآمال في دوري أبطال أوروبا والهزيمة 5-2 أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني في وقت سابق من الشهر الجاري.

وزعمت صحيفة "ريليفو" الإسبانية أن أنشيلوتي يواجه خطر الإقالة، وأن بعض قادة الفريق شعروا بالإحباط من قراراته، وأن غرفة الملابس أصبحت منقسمة.

يأمل أنشيلوتي أن يساعد التعاقد مع فرنانديز، الذي بدأ أساسيا تحت قيادة إنزو ماريسكا في إحياء آمال الفريق الأوروبية المتدهورة ووضع لقب الدوري الإسباني بعيداً عن الشك.

وبحسب الصحيفة، فإن ريال مدريد على استعداد لتقديم لاعب خط الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني مقابل النجم الأرجنتيني، ولن تتضمن الصفقة أي مبالغ نقدية حسب الخطة الحالية.

يذكر أن تشواميني انضم في صيف 2022 إلى ريال مدريد قادماً من موناكو الفرنسي مقابل 80 مليون يورو، ولعب 113 مباراة بقميص الملكي سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6.

في المقابل، لم يقدم إنزو فيرنانديز المستويات المنتظرة منه منذ قدومه إلى ستامفورد بريدج من بنفيكا البرتغالي مقابل 121 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ البلوز.