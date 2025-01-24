الوصل والشارقة.. نموذج لـ«الروح الرياضية» في ملاعب الإمارات

مثلت مباراة الوصل وضيفه الشارقة في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي كسبها الفريق الضيف 1 - 0، نموذجاً في الأخلاق، والروح الرياضية، التي تسيطر على ملاعب الإمارات، والتي تعكس نهج «عيال زايد»، والاحترام المتبادل بين أندية الدولة.

وكانت البداية من المدرجات، التي شهدت تشجيعاً مثالياً من الجماهير، رغم أهمية المباراة للفريقين، واشتعالها في أرضية الملعب، خاصة للشارقة، الذي قاتل من أجل استرداد الصدارة، لكن الجمهور الغفير، الذي تابع اللقاء ركز على التشجيع، الذي زاد من حماسة اللاعبين، فيما شهدت المقصورة الرئيسة مداعبات ومناكفات بين إداريي، وأقطاب الناديين.

وعقب نهاية اللقاء جمع لقاء ودي بين أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعلي ثاني، عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم رئيس اللجنة الفنية، كان لافتاً للنظر، حيث أظهر كل طرف تقديره للثاني، وقدم خلاله الشعفار التهنئة للشارقة بمناسبة الفوز، وثمن جهود الإدارة في بناء فريق قوي، نجح في بلوغ الصدارة، بسبب التعاقدات وأضاف: «الشارقة فريق شاب قوي، يلعب كرة قدم جميلة تمتع الجماهير، وأنا أستمتع بما يقدمه من مستوى رائع».

وأثنى الشعفار في حديثه مع علي ثاني بالبرازيلي بيرو «20 عاماً»- مهاجم الشارقة، وقال إنه معجب بمستواه الفني، ويعتقد أنه سيكون له مستقبل باهر، ذاكراً أنه مكسب كبير للفريق، فيما رد علي ثاني، بتهنئة الشعفار على فوز «الإمبراطور» بلقب السوبر الإماراتي - القطري مؤخراً، وقال للشعفار: «أنتم نجحتم في بناء فريق قوي بتعاقدات مميزة، جمهورنا كان يقول لنا انظروا إلى ما تفعله إدارة الوصل، لذلك نحن نتعلم منكم، ونستفيد من تجاربكم».

وأكد الشعفار وعلي ثاني في حديثهما لـ«البيان»، تعليقاً على الروح الطيبة بينهما، أن المنافسة في كرة القدم تكون في أرضية الملعب، وأن ما يجمع بين الأندية وعلاقاتها الأخوية القوية لا تفسده نتيجة فوز أو خسارة.

وامتدت الروح الرياضية إلى داخل قاعة المؤتمرات الصحافية، عندما أثنى كوزمين، مدرب الشارقة على نظيره في الوصل، وقال: «إن ميلوش مدرب شاب صاحب بصمة واضحة، وينتظره مستقبل كبير في عالم التدريب».

وسبق ذلك، وصف ميلوش لكوزمين بأنه أفضل مدرب في الخليج، ذاكراً أن كوزمين صنع فريقاً قوياً استقبلت شباكه 5 أهداف فقط في الدوري، مبيناً أنه معجب بقدرات المدرب الروماني، وما يقوم به من عمل فني كبير في الملعب مع فريقه الشارقة.