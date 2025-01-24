رسائل مؤثرة من لاعبي النصر إلى تاعرابت: وداعاً «كابيتانو»

حرص لاعبو النصر على وداع قائدهم عادل تاعرابت الذي فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي، بعبارات مؤثرة تعكس قيمة هذا اللاعب ومكانته لدى زملائه الذين قضى معهم موسمين ونصف الموسم. وكانت مباراة النصر ضد نادي قطر التي توج على إثرها العميد بلقب كأس السوبر الإماراتي القطري الأخيرة في مشوار تاعرابت مع الفريق.

عقب هذه المباراة التي احتفل فيها النصر بعودته إلى منصات التتويج بعد غياب 5 سنوات فاجأ تاعرابت إدارة الفريق بطلب فسخ عقده، ما أثار حالة من الاستياء من جمهور العميد الذي يعتبر تاعرابت أيقونة الفريق.

وبعد إعلان النصر رسمياً إنهاء علاقته مع تاعرابت بالتراضي، تفاعل لاعبو العميد مع رحيل قائدهم بعبارات مؤثرة على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك اللاعبون السابقون للفريق الذين لعبوا جنباً إلى جنب مع تاعرابت مثل المدافع حمدان الكمالي وخالد جلال.

وبدوره ودع تاعرابت زملاءه بعبارات عاطفية مؤثرة، حيث نشر رسالته على حسابه في «إنستغرام» وقال فيها: «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة نادي النصر، ولزملائي اللاعبين، وللطاقم الفني والإداري، ولجميع العاملين في أسرة النصر الكبيرة خلال الفترة الماضية على الدعم والتشجيع الذي حظيت به».

وأضاف: «جمهور الأزرق العنيد.. لقد سعدت وتشرفت بتمثيلي لعميد الكرة الإماراتية خلال موسمين ونصف، حاولت خلالها كقائد فريق بذل قصارى جهدي لإسعادكم، وتحقيق تطلعاتكم وآمالكم، ممتن جداً لمحبتكم ودعمكم وتشجيعكم لي، سأحمل في دواخلي كل تلك الذكريات الجميلة معكم، بكم ومعكم سيعود النصر للمنصات من جديد».

تمنيات

وعلق البلجيكي عثمان بوسعيد أحد نجوم النصر على رسالة صديقه تاعرابت قائلاً: «سأفتقدك يا أخي، كل التوفيق في المستقبل». وقال حمدان الكمالي المعار حالياً من النصر إلى دبا الحصن: «شكراً لك أخي، نحن نعلم كل شيء». وعلق خالد جلال الذي غادر العميد بنهاية الموسم الماضي: «إنه لمن دواعي سروري اللعب معك، أتمنى لك ولعائلتك كل التوفيق أخي».

فيما كتب ماجد الطنيجي قائلاً: «سنفتقدك يا أخي وأشكرك على كل شيء، لقد تعلمت منك الكثير وأنا أقدر ذلك، لقد كان من دواعي سروري اللعب معك». وقال المدافع غلوبير ليما: «كل التوفيق لك يا كابيتانو، شكراً لك على كل الدروس».

ورد عليه تاعرابت قائلاً: «شكراً لك أخي، ابق قوياً، أنت المدافع الأفضل». وقال اللاعب محمد عبد الرحمن: «شكراً لك أخي الكبير، سنفتقدك، لقد تعلمنا منك الكثير، أتمنى لك كل التوفيق في بقية حياتك». وقال موسى نداي أحد نجوم النصر الصاعدين: «أفضل لاعب لعبت معه، كل التوفيق كابيتانو».

ومن بين أبرز التعليقات على رسالة تاعرابت جاءت من أحد جماهير العميد الذي كتب: «كمشجع لنادي النصر أقول إن هذه ليست الطريقة التي أردت بها أن تنتهي الأمور - لكنني ممتن إلى الأبد لكل ما قدمته للقميص والجماهير، ستظل دائماً أسطورة لعبت لناديي - شكراً جزيلاً، وأتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك «شارع النصر لن ينسى أبدًا»». وتفاعل معه اللاعب بوضع «أيقونة الحب».