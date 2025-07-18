أدريلسون سيلفا سابع صفقات الوصل في «الميركاتو الصيفي»

أعاد نادي الوصل إلى صفوفه مجدداً المدافع البرازيلي أدريلسون سيلفا، قادماً من نادي أولمبيك ليون الفرنسي، في سابع صفقات النادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، دعماً لصفوف «الإمبراطور» في الموسم الجديد الذي يبحث فيه عن معانقة الألقاب وسط معنويات عالية من الجماهير وتفاؤل كبير بموسم حافل قياساً بالتعاقدات التي تضمنت عناصر مميزة يتوقع لها أن تشكل الإضافة المطلوبة، مع نجاح الإدارة في المحافظة على جهود نجم الفريق فابيو ليما في وقت سابق.

إعارة ناجحة

ويعد أدريلسون «27 عاماً» من الأسماء المألوفة لجماهير «الإمبراطور»، حيث سبق له ارتداء قميص الفريق في موسم 2021 ـ 2022 خلال فترة إعارة ناجحة من نادي سبورت ريسيفي، قبل أن يعود إلى البرازيل وينضم إلى صفوف بوتافوغو بعقد دائم ومنه انتقل إلى ليون الفرنسي ثم لعب معاراً مع بوتافوغو البرازيلي وأخيرا أندرلخت البلجيكي، الذي كان محطته الكروية السابقة.

وخلال مشواره السابق مع الوصل لعب أدريلسون 27 مباراة بعد أن فرض نفسه ضمن عناصر التشكيل الأساسي في ذلك الوقت ولعب 20 مباراة في الدوري وأحرز هدفاً وحيداً، ويمتاز اللاعب بقوة الأداء الدفاعي والصلابة البدنية ويمتاز بقوة الالتحام والضربات الرأسية، كما يمتلك خبرة دولية واسعة بعد أن خاض منافسات الدوري الفرنسي، والدوري البلجيكي، والدوري البرازيلي، وتُوج رفقة بوتافوغو بلقب كوبا ليبرتادوريس والدوري المحلي في أهم إنجازاته خلال مسيرته الرياضية.

وتأتي عودة أدريلسون إلى الوصل بطلب مباشر من المدرب البرتغالي لويس كاسترو، الذي سبق أن أشرف على تدريبه في بوتافوغو، ويعرف جيداً قدراته الدفاعية وشخصيته القيادية داخل أرضية الملعب والذي يرى أن أدريلسون قادر على تقديم الإضافة المطلوبة وتكرار تجربة نجاحه السابقة، وينتظر أن يكون أدريلسون قد انضم إلى تدريبات الفريق التحضيرية في معسكره الخارجي بهولندا للمشاركة في التحضيرات للموسم الجديد.

تعادل إيجابي

وفي سياق مختلف، تعادل الوصل في أولى مبارياته الودية خلال معسكره الخارجي أمام بيفرين البلجيكي 1 ـ 1 بعد تجربة ناجحة دفع خلالها الجهاز الفني بمجموعة من اللاعبين، وحمل هدف «الإمبراطور» الأول في الموسم، توقيع الوافد الجديد ريناتو جونيور من صناعة نيكولاس خمينيز، وحضر اللقاء إبراهيم الحداد عضو مجلس الإدارة، وإريك أبيدال المدير الرياضي، دعماً للاعبين في فترة التحضيرات المهمة.