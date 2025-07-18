Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
كرة القدم

نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي ليوا

وام

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، برئاسة حمدان سيف محمد المنصوري، وعضوية كل من: عبدالله بطي سالم القبيسي، وعبدالله علي مبارك الجنيبي، ومفلح خلفان مفلح المزروعي، ومحمد عمير فاضل المنصوري، وسعيد عبدالله محمد الظاهري.
وتمتد فترة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.