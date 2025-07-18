نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي ليوا

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، برئاسة حمدان سيف محمد المنصوري، وعضوية كل من: عبدالله بطي سالم القبيسي، وعبدالله علي مبارك الجنيبي، ومفلح خلفان مفلح المزروعي، ومحمد عمير فاضل المنصوري، وسعيد عبدالله محمد الظاهري.

وتمتد فترة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.