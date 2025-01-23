شباب الأهلي واثق الخطى يمشى نحو «الدرع التاسعة»

يسير شباب الأهلي بخطى واثقة في موسم 2024 - 2025، على الطريق الصحيح نحو التتويج بدرع الدوري للمرة التاسعة في تاريخه، بعدما أنهى 12 مباراة من دوري أدنوك للمحترفين دون أي خسارة، بفوزه على ضيفه الجزيرة 2 - 1، في مباراتهما ضمن الجولة 13، على ملعب استاد راشد مساء أول من أمس، وتتبقى أمامه لإنهاء الدور الأول من المسابقة، مباراة أمام مضيفه دبا الحصن يوم 4 فبراير المقبل، والمؤجلة من الجولة 12، وتمكن الفريق خلال مشواره حتى الآن، من تسجيل 19 هدفاً، وتلقى مرماه 11 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة من 4 مباريات، ليكون واحداً من أقوى الأندية هجوماً ودفاعاً في النسخة الحالية من الدوري.

وبات «الفرسان» أقوى المرشحين للفوز بدوري الموسم الجاري، بعدما تغلب على كل منافسيه المباشرين على مراكز القمة، بعدما سبق وفاز في الجولات الماضية على كل من الوحدة 5 - 4، والشارقة 2 - 1، والوصل 3 - 0، والنصر 2 - 0، والعين 1 - 0، وصولاً إلى الجزيرة، ليمتلك أفضلية المواجهات المباشرة حال التساوي مع أي من منافسيه في النقاط، إلى جانب توزع تسجيل أهدافه بين 10 لاعبين، وأفضلهم سردار أزمون الذي سجل وحده 8 أهداف، ومؤنس دبور وسجل 5 أهداف، وامتلاك الفريق لحراس مرمى على مستوى عالٍ، ويتقدمهم حمد المقبالي، الذي يحتل المركز الثامن في قائمة الأكثر تصدياً للكرات برصيد 25 تصدياً، ويقود «كتيبة الفرسان» بنجاح المدرب البرتغالي باولو سوزا، إذ حقق مع الفريق الفوز في 18 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والآسيوية، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين فقط، وكان ذلك في بطولتي دوري أبطال آسيا للموسم الجاري.

نقاط مهمة

ومن جانبه، أعرب عبد المجيد حسين نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عن سعادته بتحقيق الفوز على الجزيرة، مؤكداً أن «الفرسان» حصلوا على 3 نقاط مهمة، وتمنى الاستفادة منها في بقية مباريات الفريق في الدوري، إلى جانب المعنويات العالية الحالية للاعبين بعد الفوز قبل أيام بدرع التحدي ضمن السوبر الإماراتي القطري، مشيراً إلى أن الجهاز الفني واللاعبين قادرون على الموازنة التنافسية بين جميع المسابقات، وإلى أن مشوار الدوري لا يزال طويلاً، والكل يملك أحقية المنافسة المشروعة على اللقب مع بقاء دور ثانٍ كامل من عمر المسابقة، وتمنى تحقيق المزيد من الألقاب، بعدما فاز الفريق هذا الموسم بكأس سوبر إعمار للمحترفين، ودرع التحدي.

وأعتبر أن الفوز على الجزيرة خطوة مهمة على طريق المنافسة على درع دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، منوهاً على أن الجزيرة أحد المتنافسين المباشرين على لقب النسخة الحالية من الدوري، وإلى أن «الفرسان» حققوا المهم من المباراة، وهو الخروج بالنقاط كاملة بعد لقاء صعب غلب عليه الأداء التكتيكي، ولم يرتق فنياً للمستوى المتوقع، بفعل الضغوط على الفريقين نتيجة الظروف التنافسية، وأكد أن شباب الأهلي أغلق صفحة الدوري مؤقتاً، للتركيز على لقاء عجمان السبت المقبل، على ملعب استاد خالد بن محمد، في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبعدها سيتم إعادة فتح ملف الدوري تحضيراً للقاء دبا الحصن.