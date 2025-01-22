تاعرابت وبريشيانو.. وكيل مشترك يعيد «لغز» الهروب المتكرر من النصر



أعاد سيناريو مغادرة اللاعب المغربي عادل تاعرابت للنصر أو ما أطلق عليها البعض بـ «الهروب»، إلى الأذهان قضية مماثلة تعرض لها العميد قبل 13 عاماً، عندما غادر الأسترالي مارك بريشيانو الفريق في صيف 2012 دون موافقة إدارة النادي ودون دفع الشرط الجزائي، المصادفة الغريبة بين القضيتين هي ارتباط اللاعبين مع الوكيل نفسه، ما يطرح أكثر من سؤال حول الطريقة التي غادر بها تاعرابت الفريق ومحاولته كسر العقد من طرف واحد قبل انتهائه بـ 6 أشهر، وحول ما إذا كانت العملية مخططاً لها؟

وأكد مصدر مسؤول في إدارة النصر لـ «البيان» أن العميد سيتخذ الإجراءات القانونية ضد تاعرابت مثلما فعل في قضية بريشيانو التي ألزم على إثرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اللاعب الأسترالي بدفع 1.3 مليون يورو، إضافة إلى 5% من المبلغ أتعاب المحامي، وإيقاف اللاعب لمدة أربعة أشهر، ومنع الفريق الذي تعاقد معه (الغرافة القطري) من تسجيل أي لاعب محلي أو أجنبي لمدة عام ونصف.

وكانت إدارة النصر قررت سابقا إيقاف التعامل مع هذا الوكيل الذي تسبب في هروب بريشيانو قبل العودة للتعامل معه في أكثر من صفقة.

تؤكد العديد من المؤشرات أن مغادرة تاعرابت للفريق كان مخططاً لها فعلاً قبل فترة بسبب عدم دخول إدارة النصر في مفاوضات رسمية معه بشأن تجديد عقده، وانتظر تاعرابت فترة الانتقالات الشتوية الحالية ليطلب رسمياً فسخ عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، وأن إبداءه ردة فعل غاضبة بسبب تغييره مع بداية الشوط الثاني أمام نادي قطر في كأس السوبر الإماراتي القطري لم تكن سوى مبرر واهٍ للدخول في خلاف مع المدرب ثم مع الإدارة لدفعها نحو قبول طلبه لفسخ عقده.

ويؤكد عدم نشر تاعرابت أي صورة له لاحتفاله بتتويج النصر بكأس السوبر الإماراتي القطري الجمعة الماضي (على خلاف جميع لاعبي الفريق) أنه كان يخطط للهروب من الفريق.

ويحاول تاعرابت استثمار تألقه مع النصر للتوقيع على عقد جديد مع فريق آخر لأطول فترة ممكنة.