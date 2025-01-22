ليفربول أول المتأهلين لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بالفوز على ليل الفرنسي

حجز فريق ليفربول الإنجليزي بطاقة التأهل الأولى لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الفوز على ضيفه ليل الفرنسي بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري، مساء الثلاثاء.

سجل محمد صلاح وهارفي إليوت هدفي ليفربول في الدقيقتين 34 و67.

وسجل الكندي جوناثان دافيد هدف ليل الوحيد في الدقيقة 67.

وأكمل الفريق الفرنسي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه عيسى ماندي في الدقيقة 59.

ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة ليحلق في الصدارة محققا العلامة الكاملة ويتأهل رسميا لدور الـ16 دون الحاجة لدخول مرحلة الملحق بين الأندية التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين.

بينما تجمد رصيد ليل عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر ليبقى في دائرة المنافسة على التأهل حتى الجولة الأخيرة في أواخر الشهر الجاري.

وفي ملعب أنفيلد، واصل صلاح الذي ينتهي تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو المقبل، تحقيق الأرقام القياسية بعد هدف سجله بعد تمريرة طولية متقنة من زميله كورتيس جونز.

سجل صلاح هدفه الثالث في المسابقة هذا الموسم، واحتفل بهدفه رقم 51 في دوري أبطال أوروبا ليصبح تاسعا في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة القارية المرموقة متساويا مع النجم الفرنسي السابق تييري هنري، مهاجم أرسنال وبرشلونة.

وبات النجم المصري أيضا ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا بملعب واحد حيث سجل 20 هدفا في ملعب أنفيلد ليحل خلف رود الهولندي رود فان نيستلروي الذي سجل 23 هدفا في ملعب أولد ترافورد، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق في ملعب الاتحاد.

وكان صلاح على وشك تسجيل هدف ثان في شباك ليل لكنه أضاع فرصة محققة بتسديده الكرة بجوار القائم في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني أضاع لاعبو ليفربول داروين نونيز وكوانساه وماك أليستر محاولات خطيرة أمام مرمى ليل الذي نجح في التعادل رغم النقص العددي في صفوفه.

إلا أن ليفربول استعاد تفوقه بهدف ثان بعد خمس دقائق سجله إليوت بتسديدة غيرت اتجاهها نحو الشباك بعد الاصطدام بقدم أحد مدافعي ليل.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفا على أيندهوفن الهولندي في الجولة الأخيرة، بينما سيخوض ليل مباراة مصيرية على ملعبه أمام فينورد روتردام الهولندي ساعيا لانتزاع بطاقة تأهل مباشرة لدور الـ16 بالتواجد في أول 8 مراكز بجدول الترتيب.