الإمارات وقطر وعمان في المجموعة الأولى للملحق الآسيوي للمونديال

أسفرت قرعة الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، عن تنافس منتخبنا الوطني مع منتخبي عمان وقطر صاحبة الأرض ضمن المجموعة الأولى، بينما تستضيف السعودية منتخبي العراق وإندونيسيا في المجموعة الثانية.

وتتنافس المنتخبات الستة على آخر بطاقتين مؤهلتين مباشرة عن آسيا إلى المونديال المقرر في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث تقام مباريات الملحق خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025، ويحصل عليها منتخبا المركز الأول في المجموعتين.

في حين، يخوض منتخبا المركز الثاني في المجموعتين تحدياً من ذهاب وإياب على بطاقة التأهل للملحق العالمي، إذ تقام مباراة الذهاب في ضيافة وصيف المجموعة الأولى للملحق الآسيوي يوم 13 نوفمبر 2025، وتقام مباراة الإياب في ضيافة وصيف المجموعة الثانية يوم 18 من الشهر نفسه.