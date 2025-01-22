«الفرسان» يحتفل بلقب سباق ديوان حاكم دبي للدراجات

احتفل شباب الأهلي بانتصار جديد يضاف إلى سجل إنجازات فرق النادي سواء في الألعاب الفردية أم الجماعية، وذلك بفوز فريق النادي للدراجات للرجال، بلقب سباق ديوان صاحب السمو حاكم دبي لفئة النخبة ضمن النسخة التاسعة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، بحصوله على المركز الأول في الفردي والفرق، بعد تنافس قوي ومثير مع العديد من الدراجين أصحاب المستويات الفنية القوية في سباق هو الأكبر من نوعه للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية، ونظمه المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي الأحد الماضي، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وشهد السباق تألقاً لافتاً من دراجي شباب الأهلي، ليفوز بالمركز الأول لفئة الفردي، ماتيفيز جوفيكار من فريق شباب الأهلي أمنيات، ويفوز بالمركز الأول لفئة الفرق، فريق شباب الأهلي أمنيات، وأعرب عبد الرحمن العامري مدير الفريق، عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق، مؤكداً أن ما زاد من أهمية وقوة السباق، حضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لسباق ديوان صاحب السمو حاكم دبي لفئة النخبة، وتم تتويج الأبطال بحضور معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، وعمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا، وعيسى المطيوعي، النائب العام لمدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

وأشار إلى أن السباق شهد تنافساً قوياً وشرساً، خصوصاً بعد زيادة مسافة السباق وعدد الدراجين المتنافسين من 182 كيلومتراً و314 دراجاً في الدورة الثامنة، إلى 193 كيلومتراً و371 دراجاً في الدورة التاسعة، ونوه إلى أن قوة التنافس، وجودة الدراجين أسهمت في الوصول إلى معدل سرعة عالٍ وصل إلى 44 كلم/س في نهاية السباق، مؤكداً على طموح شباب الأهلي أمنيات، بالدفاع عن لقب سباق السيدات يوم 16 فبراير المقبل، ضمن الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، بعدما توج الفريق بطلاً للدورة الثامنة، إلى جانب السعي لتحقيق ألقاب البطولات والسباقات المحلية، والتنافس بقوة في النسخة العاشرة من طواف الشارقة خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري، بمشاركة 174 دراجاً يمثلون 29 فريقاً ومنتخباً من 23 دولة، ولمسافة طولها 526.26 كيلومتراً موزعة على 5 مراحل.

مستقبل

وتوجه عبد الرحمن العامري، بالشكر إلى مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم ‏رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وإلى معالي خليفة سعيد سليمان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وإلى مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، برئاسة الفريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة النادي، وإلى الدكتور ماجد سلطان سليمان المدير التنفيذي للنادي، لدعمهم ومساندتهم للفريق، وكشف عن صدور توجيهات من إدارة النادي بتكوين فريق قاري يمثل شباب الأهلي في الدراجات الهوائية في البطولات الدولية والعالمية الكبرى، بعد النجاحات الكبيرة التي تحققها فرق ودراجي النادي.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق شباب الأهلي أمنيات، يمثله هذا الموسم الدراجون: ألبرتو بروتوميسو، ماتيفيز جوفيكار، كميل ميخال جراديك، أدريا باسكوالون، فلاد هنري فان ميشيلين، كورنيليس فيرميلتفورت، ماكس ووتر كرونين، تيجمين إيسينج، تيم مارسمان، وتيمو دي يونغ، ودراجو الفريق الأول سيف الكعبي، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، جريجا بولي، طلال سودير، عبد الرحمن سالم، خالد معيوف، عمر فاروق، سعيد حبش، ومحمد المنصوري.

كما يضم الفريق، دراجي فريق تحت 23 سنة، يوسف الشحي، عبد القادر ناصر، حسين زاده، محمد العامري، إسحاق عبدالله، غرام بن عبد العزيز، محمد العليلي وأشرف الخضري، ويقودهم المدرب العالمي فلاديمير ميخائيجوفك، ومعه المدربون عادل جلول وياسين بو عزه، ويقود الجهاز الإداري، عبد الرحمن العامري مدير الفريق، والإداريون جاسم بن طوق وحمد عبدالله.