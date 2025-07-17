العين يقص شريط تحضيراته الأحد بالمعسكر الخارجي

حدد نادي العين يوم الأحد المقبل، موعداً لبدء تحضيرات فريقه الأول لكرة القدم للموسم الجديد، والسفر مباشرة إلى المعسكر الخارجي الذي يقام على مرحلتين، إذ تقام المرحلة الأولى في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 20 إلى 29 يوليو الجاري، فيما تقام المرحلة الثانية في مدينة مورسيا الإسبانية من 30 يوليو الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل، وذلك تحت قيادة مدربه الصربي فلاديمير إيفيتش.

وينشد «الزعيم» العودة إلى منصات تتويج البطولات المحلية الغائب عنها منذ تتويجه بثنائية موسم 2021 -2022، عندما حقق لقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب المنافسة القوية على لقب دوري أبطال الخليج، والذي يمثل فيها الفريق الإمارات، بعدما حل في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، وبعد أن حسم العين 6 صفقات أجنبية لتدعيم صفوف فريقه.

وتضمنت تلك الصفقات، التعاقد لمدة 4 مواسم مع كل المغربيين حسين رحيمي قادماً من الرجاء المغربي ويحيى بن خالق قادماً من الفتح الرباطي المغربي، والسلوفيني مارسيل راتنيك قادماً من أولمبيا ليوبليانا السلوفيني، ولمدة 3 مواسم مع كل من النمساوي أديس ياسيتش قادماً من وولفسبيرجر النمساوي، والمغربي نسيم الشاذلي قادماً من الوداد المغربي، ولمدة موسمين مع المدافع المصري رامي ربيعة، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده من الأهلي المصري.

ويسعى العين إلى الاستفادة من معسكر الإعداد الخارجي في تنفيذ خطة فنية متكاملة تهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين بعد موسم طويل اختتم بمشاركة العين في بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت في الولايات المتحدة الأمريكية الأحد الماضي، وبسببها تأخرت انطلاقة تحضيرات العين للموسم الجديد، مع العلم أن «الزعيم» خرج من دور المجموعات للمونديال، وحل في المركز 22 بين 32 نادياً في النسخة الأولى من البطولة العالمية، والمقرر أن تقام كل 4 سنوات.

ومن المقرر أن يخوض العين خلال المعسكر الخارجي، 4 مباريات ودية، وتبدأ بلقاء مغلق على ملعب مركب محمد السادس يوم 29 يوليو الجاري، أمام اتحاد تواركة أحد أندية الدوري المغربي الممتاز، في ختام المرحلة الأولى من المعسكر في العاصمة الرباط، ويطير بعدها «الزعيم» إلى إسبانيا للانخراط في المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي، والذي يستهل خلاله الفريق مواجهاته الودية يوم 2 أغسطس المقبل، بلقاء إلتشي الإسباني.

ثم يواجه العين بطل دوري أبطال آسيا موسم 2023 - 2024، الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024 - 2025، في قمة جماهيرية «عربية آسيوية» قوية ومرتقبة كونها تجمع بين آخر بطلين للقارة الآسيوية، وتقام يوم 5 أغسطس المقبل، ضمن تحضيرات «الزعيم» للموسم الجديد، ويختتم العين مواجهته الودية يوم 9 من الشهر نفسه، بلقاء مرتقب أمام غرناطة الإسباني على لقب النسخة 41 من كأس مدينة غرناطة، أعرق البطولات الودية التحضيرية في إسبانيا، وفي أمسية كروية تقام على ملعب نويفولوس كارمينيس، قبل أن يعود الفريق إلى الإمارات في اليوم التالي استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد.