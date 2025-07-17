تفاؤل في البطائح بموسم استثنائي

أكد ناصر سعيد الطنيجي رئيس بعثة فريق البطائح لكرة القدم في صربيا، أن الأجواء إيجابية والروح المعنوية للاعبين عالية في المعسكر الخارجي المقام حالياً للفريق تحت قيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، استعداداً للموسم الجديد، وأثنى على التزام اللاعبين وجهودهم الكبيرة خلال التدريبات.

وقال عضو مجلس إدارة نادي البطائح: «الأجواء مثالية في معسكر الفريق، والكل متفائل بتقديم موسم مثالي وقوي أفضل من الموسم الماضي، وهناك التزام من الجميع بتنفيذ البرنامج التدريبي المعد سابقاً قبل السفر إلى صربيا، والجميع الآن أصبح جاهزاً لخوض أولى تجاربنا الودية ضمن فترة التحضيرات».

وأضاف: «الانطباع الإيجابي الحالي لدى الجميع، يأتي انعكاساً للتنظيم والاختيار الجيد لمكان المعسكر الحالي، ونحن حريصون أن يكون محطة حقيقية لإعداد الفريق لتقديم موسم قوي واستثنائي، مع تحلي جميع اللاعبين بالروح القتالية العالية خلال التدريبات، والجهود الكبيرة التي يقوم بها الجهاز الفني بقيادة المدرب فرهاد مجيدي». ومن المقرر أن يخوض البطائح، 4 مباريات ودية ضمن معسكره في مدينة ديفيشباري الصربية، وستكون المواجهة الأولى اليوم، أمام فريق جيدينستووف الصربي.

يذكر أن محمد عبدالله بن حليس الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، التقى الجهاز الفني والإداري واللاعبين قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في صربيا، وحثهم على بذل الجهد والاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد، ووعد بمتابعة الفريق وتوفير كل سبل نجاح المعسكر خلال فترة إقامة الفريق الخارجية.

وكان البطائح، قد أكمل 3 صفقات فقط حتى الآن لتدعيم صفوفه تحضيراً للموسم الجديد، بالتعاقد مع حارسي المرمى عبد الرحمن العامري، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الجزيرة، وحمود حويج قادماً من نادي دبا، ومع اللاعب البرازيلي جيانلوكا مونيز، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الوحدة، بينما وجه البطائح الشكر لكل من لاعبيه الحارس درويش محمد، وأحمد خليل ومحمد أحمد وباولو هنريكي.