«الأبيض» يترقب قرعة ملحق المونديال اليوم

تترقب جماهير كرة القدم في كل من الإمارات، السعودية، قطر، سلطنة عمان، العراق، وإندونيسيا، قرعة المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي سيتم إجراؤها في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، حيث تتنافس من خلال «الملحق الآسيوي» منتخبات الدول الستة المتبقية في سباق التأهل على آخر بطاقتين للوصول المباشر إلى المونديال، بعد إنهائها للمرحلة الثالثة في المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث للتصفيات.

ويمنح «الملحق الآسيوي»، فرصة جديدة للتأهل المباشر للمونديال عبر مبارياته المقرر إقامتها في كل من قطر والسعودية خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025، بعدما حسمت منتخبات إيران، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، اليابان، وأستراليا، البطاقات الست الأوائل المخصصة للقارة الآسيوية للوصول المباشر لكأس العالم، بإنهائها لمشوار التصفيات في المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في قرعة الملحق الآسيوي، إلى 3 مستويات استناداً إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات آسيا والمعلن عنه خصيصاً يوم 13 يونيو 2025، من أجل استخدامه في مراسم القرعة، ليضم المستوى الأول قطر والسعودية، والمستوى الثاني الإمارات والعراق، والمستوى الثالث سلطنة عمان وإندونيسيا، ويتم من خلال القرعة غير الموجهة، توزيع المنتخبات الست على مجموعتين تضم كل واحدة منها 3 منتخبات، على أن يتأهل فقط متصدر كل مجموعة إلى النهائيات العالمية المرتقبة في العام المقبل.

بينما يلتقي صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة عبر مواجهتين ذهاباً وإياباً تقامان يومي 13 و18 نوفمبر 2025، لتحديد من خلال هذا الدور الإقصائي، المنتخب الآسيوي الذي سيمثل القارة في الملحق العالمي، والذي يمنح فرصة أخيرة للتأهل إلى كأس العالم، على أن تجرى قرعة لاحقة لتحديد مستضيف كل من مباراتي الذهاب والإياب في هذا الدور عقب قرعة الملحق الآسيوي الذي تقام مباريات كل من مجموعتيه بنظام الدوري من مرحلة واحدة من خلال التجمع.

ويحضر القرعة ممثلاً لمنتخبنا الوطني، إسماعيل راشد عضو الجهاز الإداري لـ«الأبيض» الذي يسعى بدوره إلى الظهور للمرة الثانية في تاريخه بنهائيات كأس العالم، بعد مشاركة وحيدة لمنتخبنا في مونديال إيطاليا 1990، وكذلك الحال لكل من إندونيسيا والعراق، في الوقت الذي تسعى فيه عُمان لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لأول مرة إلى كأس العالم، وتطمح كل من قطر والسعودية في بلوغ النهائيات للنسخة الثانية على التوالي.