أحمد بن راشد يستقبل مجلس إدارة الوصل بمناسبة الفوز بالسوبر الإماراتي القطري

استقبل سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي، مجلس إدارة نادي الوصل بمناسبة التتويج بدرع السوبر الإماراتي القطري عقب فوز الإمبراطور على السد في لقاء الفريقين يوم السبت الماضي. وأشاد سموه خلال الزيارة بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في الاستحقاقات القادمة بمختلف البطولات.

من جهته، عبر أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، عن سعادته بزيارة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي، وقال في تصريحات لـ«البيان»: «مهما فزنا بالألقاب يبقى استقبال سموه هو الحافز والتكريم الأكبر، كونه صاحب الإنجازات والفضل في مشوار النادي، ونأمل أن نوفق في حصد المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وذكر الشعفار، أن تتويج «الإمبراطور» بلقب درع السوبر الإماراتي القطري جاء بعد مجهود كبير، وأوضح: الفوز بالدرع لم يكن سهلاً أمام منافس قوي يمتلك 80 بطولة في سجل إنجازاته، ويضم حوالي 10 لاعبين في صفوف منتخب قطر الأول، وأشاد الشعفار بأداء اللاعبين والجهاز الفني، والدعم المقدر لجماهير «الأصفر».

وكان وفد الوصل ضم بجانب أحمد الشعفار كلاً من: أحمد الطنيجي، عضو مجلس الإدارة عضو شركة كرة القدم، وعمر سلطان المسمار، عضو شركة كرة القدم، وحريز المر بن حريز، عضو مجلس الإدارة رئيس شركة الاستثمار، وطارق سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة رئيس شركة الألعاب الجماعية والفردية، وإبراهيم الحداد عضو مجلس الإدارة، رئيس شركة الاستثمار، ومحمد عمر الطاير، عضو مجلس الإدارة، ووليد الشيباني، عضو مجلس الإدارة.