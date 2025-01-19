جوارديولا يعلق على فوز مانشستر سيتي بسداسية

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه استعاد مستواه المعهود بفوز ساحق 6-صفر على مضيفه إبسويتش تاون اليوم الأحد ليتقدم إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع مانشستر سيتي معاناته خلال الشهرين الماضيين خلف ظهره إذ سجل فيل فودن هدفين وصنع هدفا آخر كما سجل إرلينج هالاند هدفا في فوز كان الفريق في أمس الحاجة إليه ليتقدم إلى المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

وقال جوارديولا لشبكة سكاي سبورتس "السعادة لا تسعنا. عدنا للقيام بالأشياء التي ميزت هذا الفريق خلال السنوات العشر الماضية. نحن سعداء للغاية بالحصول على النقاط الثلاث لتعزيز موقفنا في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وفي أعقاب بعض العروض المخيبة قبل وبعد عيد الميلاد نجح مانشستر سيتي أخيرا في العثور على إيقاعه ضد إبسويتش وأعجب المدرب الإسباني بأداء فريقه.

وقال جوارديولا "الآن أصبحنا أفضل كثيرا، ربما ليس الأفضل، لكننا أصبحنا أقرب إلى الثبات في أسلوب لعبنا... كل من كان معه الكرة كان ذكيا وسريعا وتعاون الجميع في هذا الانتصار. لا يمكنك أن تكون سريعا وذكيا وجيدا بما يكفي إذا لم تكن قويا ومتفاهما من الناحية الدفاعية".

وبالنسبة لإبسويتش، الذي ظل في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة، كانت الهزيمة درسا مفيدا في كرة القدم.

وقال المدافع دارا أوشيا "لم ننفذ خطتنا للعب بالطريقة التي أردناها. لا يمكن استبعاد سيتي من المنافسة في أي وقت. كان من المؤكد أن الأمور ستكون صعبة، وكنا نريد أن نعطي صورة جيدة عن أنفسنا لكننا ربما لم نفعل ذلك.

"نحن بحاجة إلى إعادة تنظيم صفوفنا ومراجعة الأخطاء والمضي قدما. الشيء الرئيسي هو التعلم من أخطائنا ولا ينبغي لنا تضخيمها. هناك ثقة كبيرة في هذه المجموعة والنادي".