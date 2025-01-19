الجيش الملكي يحافظ على الصدارة بتعادله مع صن داونز وخروج الرجاء من أبطال أفريقيا

احتفظ الجيش الملكي المغربي بصدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتعادله 1-1 مع مضيفه ماميلودي صن داونز، بينما غادر منافسه الرجاء من دور المجموعات رغم الفوز 1-صفر على مانيما يونيون اليوم الأحد.

وجمع الجيش الملكي عشر نقاط متقدما بنقطة واحدة على صن داونز الجنوب أفريقي. وجاء الرجاء في المركز الثالث وله ثماني نقاط.

وسجل أمين زحزوح هدفا للجيش الملكي قبل سبع دقائق من النهاية، لينتزع التعادل ويضمن صدارة المجموعة.

وتقدم صاحب الأرض بهدف بيتر شالوليلي في الدقيقة 12 بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها لوكاس ريبيرو.

ورغم محاولات صن داونز لزيادة النتيجة إلا أن دفاع الجيش الملكي تمكن من التعامل معها بنجاح.

وبعد نهاية الاستراحة، بدأ الجيش الملكي في زيادة إيقاعه الهجومي بعدما شارك زحزوح وجويل بيا من على مقاعد البدلاء.

وكان ريبيرو قريبا من هز شباك فريقه بالخطأ وهو يحاول إبعاد ركلة حرة نفذها زحزوح لكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

واستغل زحزوح تمريرة عرضية متقنة من يوسف الفحلي ليضعها ببراعة في الشباك مدركا التعادل للفريق الزائر الذي تجنب الهزيمة خلال دور المجموعات.

خروج الرجاء

سجل آدم النفاتي هدفا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليقود الرجاء للفوز على عشرة لاعبين من يونيون.

وكان الرجاء يبحث عن هدف مبكر أملا في استغلال فرصة ضعيفة، إذ كان ينتظر هدية من منافسه الجيش الملكي بالفوز في جنوب أفريقيا.

وقاد الجناح نوفل الزرهوني والظهير عبد الكريم باعدي هجمات الرجاء على مدار المباراة.

وتلقى تابوريا سيميتي لاعب الفريق الزائر بطاقة حمراء في الدقيقة 41 بعد تدخل عنيف على صابر بوغرين.

وتحصل الزرهوني على ركلة جزاء بعد عرقلته ليحولها النفاتي بنجاح.

وكاد بوغرين أن يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته ارتدت من العارضة في الدقيقة 78.

وتجمد رصيد يونيون عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.