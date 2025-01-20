جمهور الإمبراطور «درع الوصل» في التتويج بالسوبر

أسعد فريق الوصل قاعدته الجماهيرية العريضة بإحرازه لقب كأس درع السوبر الإماراتي القطري، في أول ألقاب الفريق بالعام الجديد 2025، ليواصل نجاحاته التي بدأت الموسم الماضي بنيل ثنائية الدوري والكأس.

وجاء تتويج «الإمبراطور» بلقب الدرع عقب فوزه المستحق، أول من أمس، على مضيفه السد، بطل الدوري القطري، في مواجهة الأبطال بهدف نيكولاس خمينيز، بعد مباراة حافلة بالإثارة والندية، حرص خلالها جمهور النادي على الحضور في استاد جاسم بن حمد بالدوحة، بعد أن قطع مسافة تجاوزت 700 كيلومتر براً وجواً، للوقوف خلف فريقه وتقديم الدعم المعنوي له، الذي أسهم في تحقيق الإنجاز الكبير.

نجاحات

واحتفل «الوصلاوية» في دبي والدوحة والعديد من المدن التي تواجد بها محبو النادي باللقب الجديد حتى الساعات الأولى من الصباح، وسط معنويات عالية بمواصلة النجاحات، في مشوار الفريق المقبل الذي تنتظره فيه العديد من التحديات محلياً وخارجياً، والتي تبدأ بمقابلة الشارقة بعد غد الأربعاء في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين.

من جانبه، عبّر أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، عن سعادته بلقب «درع السوبر»، ذاكراً أن فرحة جماهير النادي تساوي عنده الكثير، مبيناً أنه عندما التقى الجمهور قبل المباراة كان يدعو بالفوز لأجل فرحتهم بعد أن بذلوا الجهد وقطعوا المسافات حتى يكونوا خلف الفريق.

وتحدث الشعفار عن المباراة، وقال: «الفريقان، الوصل والسد، قدما مباراة رائعة وقوية وممتعة للجماهير، الكل يعرف قوة السد حامل لقب الدوري القطري، والتفوق على منافس بحجمه لم يكن سهلاً، لكن اللاعبين بذلوا العطاء ونجحوا في تحقيق الفوز بالدرع، ونحن نعتبر أن الفريقين فائزان، لأننا جميعاً إخوة، ولأن المباراة حققت الهدف المطلوب منها في التواصل والاستفادة من الاحتكاك القوي الذي توفر للفريقين».

وثمّن أحمد الشعفار حفاوة الاستقبال الذي حظيت به بعثة ناديه في الدوحة، وقال: «بكل أمانة وجدنا تقديراً كبيراً من إخواننا في قطر، منذ لحظة وصولنا إلى المطار والاستاد، كانوا معنا دائماً ولم يجعلونا نشعر بأننا خارج الإمارات».

ثقة

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الوصل أن الفوز بدرع السوبر أسهم في رفع المعنويات، ذاكراً أن الجميع سيشاهد الوصل بصورة مختلفة خلال المرحلة المقبلة، معرباً عن ثقته في اللاعبين والجهاز الفني ودعم الجماهير، مؤكداً حرص الجميع على تقديم أفضل المستويات وتحقيق الانتصارات.

ورفض الشعفار الكشف عن تفاصيل الصفقات الجديدة في الميركاتو الشتوي الحالي، مبيناً أن ناديه أكمل التعاقد مع أنس الزنيتي، حارس المرمى المغربي، ليكون دعماً لصفوف الفريق في البطولة الآسيوية، موضحاً أنه لاعب ممتاز وإضافة كبيرة، مبيناً أنهم يعملون على دعم صفوف الفريق، لكنه لن يكشف عن التفاصيل في الوقت الحالي.