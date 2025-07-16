جيزوس مدرباً جديداً للنصر السعودي

أعلنت إدارة شركة النصر ثالث الدوري السعودي لكرة القدم تعاقدها مع المدرب البرتغالي جورجي جيزوس لمدة موسم واحد خلفاً للإيطالي ستيفانو بيولي.

وكتب النصر على حسابه على منصة «إكس»: «جورجي جيزوس مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وذلك بعقد يمتد لمدة موسم واحد»، مضيفاً «تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم العالمي».

جاء التعاقد مع جيزوس البالغ من العمر 70 عاماً بعد شهرين ونصف شهر من إقالته من منصبه مدرباً للجار الهلال بسبب سوء النتائج.

وقال جيزوس على حسابه في «إنستغرام»: «لا نلعب فقط من أجل الفوز - نحن نلعب من أجل صنع التاريخ. دعونا نجعل ذلك يحدث.. فصل جديد».

وأضاف: «سيكون الحافز كبيرا. سأحاول أن أجعل من النصر الذي يعتبر أحد أفضل الأندية في السعودية، فريقا قادرا على الفوز بالألقاب».