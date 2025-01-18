الدوري الإنجليزي .. ليستر يخسر للمرة السابعة على التوالي

قاد هدفا إميل سميث رو وأداما تراوري في الشوط الثاني ليستر سيتي إلى الهزيمة السابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذ فاز فولهام 2-صفر ليحقق انتصاره الأول في الدوري خلال العام الجديد اليوم السبت.

ويقبع ليستر، الذي لم يفز في الدوري منذ أكثر من ستة أسابيع، في المركز 19، بينما صعد فولهام مؤقتا إلى المركز التاسع، بفارق نقطتين عن برايتون هوف ألبيون الذي لعب مباراة أقل.

وقال ماركو سيلفا مدرب فولهام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "كانت مباراة صعبة حقا في الشوط الأول، بدأوا بشكل أسرع منا.

"لكننا بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد مع الهدف ومن هناك حققنا الفوز...كانت ثلاث نقاط مستحقة".

وتقدم فولهام، الذي بدأ المباراة بشكل مهتز وكاد تيموثي كاستاني أن يضع تمريرة جيمي فاردي العرضية في مرماه، في الدقيقة 48 عندما وصلت تمريرة عرضية من هاري ويلسون من داخل منطقة الجزاء إلى ساسا لوكيتش الذي بدوره مررها برأسه إلى سميث رو المندفع الذي أسكنها الشباك.

وقفز سميث رو لاعب الوسط المهاجم الإنجليزي تجاه المرمى ليضع الكرة في الشباك بضربة رأس منخفضة.

وضاعف تراوري غير المراقب تقدم الفريق الضيف بعد 20 دقيقة من الهدف الأول، إذ سجل الإسباني في شباك ليستر من تمريرة عرضية من ويلسون مع ترددت هتافات "ليستر سيتي ينهار" في الملعب.

وفي المقابل، بدأ ليستر المباراة بصورة إيجابية وكاد فيكتور كريستيانسن أن يضع أصحاب الأرض في المقدمة قبل مرور نصف ساعة، لكن تسديدة المدافع الدنمركي مرت بجوار القائم البعيد.

وسرعان ما سيطر فولهام على الكرة إذ تقدم أليكس إيوبي من الجهة اليسرى وسدد الكرة من ناحية القائم القريب وارتطمت بالعارضة.

وبعد دقيقتين، مرر سميث رو الكرة إلى إيوبي داخل منطقة الجزاء، لكن المدافع فاوت فايس تصدى لتسديدة اللاعب النيجيري.

وبعد تقدم فولهام، ضغط ليستر بقوة من أجل إدراك التعادل، إذ أبعد الحارس برند لينو في الوقت المناسب محاولة ستيفي مافيديدي بقدمه اليسرى في زاوية صعبة في الدقيقة 55.

وسدد جوردان أيو كرة علت العارضة لتطلق الجماهير صيحات الاستهجان ضده، لكن الأجواء في الملعب تغيرت عندما سجل تراوري.

وقال رود فان نيستلروي مدرب ليستر الذي فاز بمباراة واحدة فقط في الدوري منذ تعيينه في أواخر نوفمبر تشرين الثاني "كنا نستحق الهزيمة.

"فولهام كان الفريق الأفضل. كان الأمر مخيبا للآمال في جميع جوانب المباراة.

"لم نكن جيدين بما فيه الكفاية في جميع الجوانب. إنها المباراة الأولى التي أشعر فيها بذلك.

"ففي المباريات الأخرى، شعرت أن هناك بعض الأمور الكافية للخروج بنتيجة ما واليوم لم أشعر بذلك".

ويحل ليستر ضيفا على توتنهام هوتسبير في 26 يناير كانون الثاني الجاري، وهو نفس اليوم الذي يستضيف فيه فولهام منافسه مانشستر يونايتد. (إعداد أيمن عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد عبد اللطيف)