دوري أبطال إفريقيا: مولودية الجزائر الى ربع النهائي

انتزع مولودية الجزائر نقطة التعادل السلبي الصعبة من أرض مضيفه يونغ أفريكانز التنزاني السبت، وعاد من دار السلام ببطاقة بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات، ورافق الهلال السوداني عن المجموعة الأولى.

وصمد الفريق الجزائري برغم كل الظروف الصعبة، من الناحية المناخية الحارة إلى ضغط الجماهير التنزانية في ملعب "بنجامين مكابا" حيث احتشد زهاء ستين ألف متفرج.

ولعب "العميد" بإشراف مدربه التونسي خالد بن يحيى بتشكيلة متحفظة، حيث غلب طابع الحذر على أداء الفريق الذي دخل اللقاء بأفضلية نقطة في الترتيب العام، وبالتالي كان مدركا تماما انه يحتاج لنقطة التعادل على الأقل.

وضغط الفريق التنزاني طوال شوطي المباراة، حيث تحمل الدفاع الجزائري العبء الكبير، وتألق على نحو خاص الحارس عبد اللطيف رمضان الذي تصدى للعديد من المحاولات التنزانية كما ناب عنه القائم أمام تسديدة الزامبي كينيدي موسوندا (11).

واشتد ضغط لاعبي يونغ أفريكانز في الشوط الثاني مع إحكامهم الطوق حول منطقة جزاء المولودية الذي تراجع لاعبوه الى الخلف على نحو كامل، بالرغم من دخول المخضرم أندي ديلور لزيادة القوة الهجومية.

وفي المجموعة ذاتها، تعرض الهلال الذي غاب غاب عنه بعض الأساسيين بعدما كان أول فريق يضمن بلوغه ربع النهائي لهزيمة ثانية تواليا وجاءت على يد مضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي 0-4 في لوبومباشي، تعاقب على تسجيلها السنغالي جان ديوف (21) والموريتاني إبراهيما كيتا (29) وميرسيل نجيمبا (58) والنيجيري سليمان شايبو (89 من ركلة جزاء).

وتصدر الهلال الترتيب النهائي للمجموعة برصيد 10 نقاط أمام مولودية الجزائر بتسع نقاط ويأتي يونغ أفريكانز ثالثاً بثماني نقاط بينما رفع مازيمبي رصيده الى خمس نقاط.

-إخفاق الأهلي في أرضه-

وأخفق الأهلي المصري، حامل اللقب، في تبوأ صدارة المجموعة الثالثة بسقوطه على أرضه وبين جماهيره أمام أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي 1-2 على ستاد القاهرة الدولي.

وهي الخسارة الثانية في البطولة هذا لموسم للأهلي بعد الأولى أمام شباب بلوزداد في الجولة الرابعة.

وواصل أورلاندو عقدته للأهلي حيث تغلب عليه للمرة الثالثة في القاهرة بعد الأولى بثلاثية نظيفة عام 2013، والثانية 3-4 على ملعب السويس في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الافريقي 2015.

وبدأ الفريق الضيف بهجوم مباغت بعيد صافرة البداية، عبر المرتدات السريعة حيث سدد ريليبوهي موفوكينغ كرة مرت بجانب المرمى (8).

ومرر محمد مجدي "أفشة" كرة عرضية مميزة داخل منطقة جزاء أورلاندو إلا أن ياسر إبراهيم أطاحها خارج المرمى (15)، ثم أبعد حارس أورلاندو سيفو شاين رأسية خالد عبد الفتاح ليتابعها عمر الساعي مقصية خلفية علت العارضة (18).

وبرز الحارس الجنوب إفريقي في الشوط الثاني حيث وقف سدا منيعا أمام الأهلي، مقابل هجمات خطرة من لاعبي أورلاندو حيث مرت رأسية ديان هوتو بجوار القائم (51)، ثم افتتح موفوكينغ التسجيل بتسديدة قوية عجز الحارس مصطفى شوبير في التصدي لها إثر خطأ فادح في دفاع الفريق الأحمر بسبب ارتباك رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح في التعامل مع كرة عرضية من الجهة اليمنى (53).

وكاد الأهلي أن يُدرك التعادل سريعا عندما أرسل إمام عاشور كرة عرضية قابلها وسام أبوعلي بتصويبة أرضية أمسكها الحارس (56)، وسدد أفشة بجوار القائم (61).

وبعد تغييرات المدرب السويسري مارسيل كولر ذات النزعة الهجومية، تمكن "نادي القرن" من إدراك التعادل عندما أرسل البديل كريم الدبيس تمريرة متقنة الى البديل الآخر حسين الشحات الذي انفرد وسدد كرة ساقطة من فوق الحارس نحو الشباك (69).

وتكفل الحارس شاين بالتصدي لتصويبة مروان عطية القوية (74).

وبخلاف مجريات اللقاء، اقتنص الفريق الجنوب إفريقي التقدم بعد أن قُطعت الكرة من حسين الشحات في وسط الملعب لتصل إلى كابيلو دلاميني في الجانب الأيسر ومنه عرضية أمام المرمى حولها تشيغوفاتسو ماباسا برأسه في شباك شوبير (84).

وحاول الأهلي تدارك الموقف في الوقت المتبقي، فسجل رامي ربيعة هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل (90+2).

وفي المجموعة ذاتها، حقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا كاسحا ومعنويا على ضيفه الملعب أبيدجان العاجي 6-0 على ملعب "5 جويلية". وسجّل أهداف بلوزداد عبد الرحمن مزيان (17)، ومحمد إسلام بلخير (27) وأيمن محيوس (36 و49) ورزقي حمرون (87) ومروان زروقي (90+1).

وتصدر أورلاندو الترتيب النهائي برصيد 14 نقطة أمام الأهلي 10 نقاط وبلوزداد ثالثا بتسع نقاط والملعب أبيدجان أخيرا بنقطة واحدة.