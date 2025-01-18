فوز بشق الأنفس لباريس سان جيرمان على لانس في الدوري الفرنسي

قلب فريق باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 2 / 1 على مضيفه لانس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت.

لم يحافظ لانس على تقدمه في الشوط الأول بهدف مبالا نزولا في الدقيقة 36.

ورفع نزولا رصيده إلى 5 أهداف في 13 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم.

وسجل مهاجم لانس هدفا ثانيا لفريقه في الشوط الثاني لكن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تدخلت باحتساب تسلل.

وأدرك الفريق الباريسي التعادل بهدف لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز في الدقيقة 58 وسجل باركولا هدف الفوز في الدقيقة 86.

بهذا الفوز يتفوق باريس سان جيرمان على منافسه لانس للمرة الثالثة هذا الموسم، حيث فاز عليه بنتيجة 1 / صفر في مباراة الدور الأول بالدوري، كما أطاح به خارج كأس فرنسا بالفوز بركلات الترجيح في دور الـ64 أوائل يناير الجاري.

ورفع باريس سان جيرمان حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، ويرفع من معنوياته قبل اللقاء المرتقب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة السابعة لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

أما لانس تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السابع، بعدما تلقى خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم.