مروان بن غليطة: لقب «السوبر» تحقق في وقت مثالي للنصر

أكد مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر أن تتويج العميد بكأس السوبر الإماراتي القطري، بعد فوزه على شقيقه نادي قطر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، تحقق في وقت مثالي وسيمنح الفريق المزيد من الطاقة الإيجابية لمواصلة مشواره الناجح بثبات في مسابقة دوري أبطال الخليج التي قدم فيها مستويات رائعة وكذلك مواصلة مسيرته بأكثر عزيمة في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

وهنأ بن غليطة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر، بمناسبة فوز العميد بكأس السوبر الإماراتي القطري، مثمناً دعمه للفريق وجهوده المستمرة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، وقال: هذا اللقب وتوقيته يُعد أكثر حافز معنوي للاعبين، من أجل إحراز المزيد من الانتصارات والألقاب، لقد قدم النصر مستويات جيدة حتى الآن وهو يحتل مركزاً متقدماً في دوري أدنوك للمحترفين، كنا بحاجة إلى لقب لتعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم خاصة بعد الخروج من مسابقتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لقد جاء هذا الفوز في وقت مثالي، وهو خطوة لاستعادة أمجاد العميد، وسيدفعنا لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة التي سنخوض فيها مباريات على غاية من الأهمية على الصعيدين المحلي والخليجي.

وأضاف: النصر نادٍ عريق وجمهوره الوفي يستاهلون هذه الفرحة، ثقتنا كبيرة بمجلس إدارة شركة الكرة لتكملة النجاحات، لقد استحق العميد هذا اللقب بجدارة، والفوز به يؤكد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح، ونتمنى أن يكون بداية لحصد المزيد من الألقاب.

تبريكات

وتقدم حميد الطاير نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر بأجمل التبريكات للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر ولجماهير النادي، موجهاً الشكر لشركة كرة القدم على العمل وتحقيق أول أهداف الفريق في الموسم، كما تقدم بالتهنئة إلى أقطاب النادي وفي مقدمتهم معالي مطر الطاير على دعمه لمجلس الإدارة، كما شكر حميد الطاير رابطة دوري المحترفين على التنظيم الرائع والصورة الجميلة التي خرجت بها المباراة، وقال: نتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل وتقديم مثل هذه المستويات الرائعة في جميع مبارياتنا المقبلة، نحتاج إلى دعم جماهيرنا وإلى الهدوء في أخذ القرارات والتقييم بشكل مدروس سواء من الناحية الفنية أو اللاعبين أو حتى إدارياً، حتى تكون قرارات جيدة تخدم مصلحة الفريق، لقد قامت شركة كرة القدم بجهد كبير آخر موسمين، وكل المؤشرات في صعود، نتائجنا في الدوري، الوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة، والفوز بكأس السوبر الإماراتي القطري، وصعودنا إلى نصف نهائي دوري أبطال الخليج، هذه الاستمرارية تجعلنا نشعر بالاطمئنان والتفاؤل، ويظل نادينا يحتاج إلى محبيه دائماً.

ميركاتو

وعن استعدادات النصر لفترة الميركاتو الشتوي، قال الطاير: لقد واجهنا العديد من الصعوبات في المواسم السابقة بسبب كثرة التغييرات الفنية وكذلك اللاعبين الأجانب، التغيير يجب ألا يكون من أجل التغيير بل لخدمة الفريق، علينا أن نأخذ وقتنا حتى نهاية الموسم لتقييم اللاعبين والجهاز الفني والتخطيط للمواسم المقبلة، نعلم أننا نحتاج إلى دعم بعض المراكز ولكن بناء على قرارات مدروسة وليس عشوائية، إضافة إلى أن فرصة الحصول على لاعبين جيدين خلال هذه الفترة نادرة جداً.

طموحات

بدوره، أكد عبدالله بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم أن لقب السوبر سيرفع سقف طموحات الفريق، وتقدم بالشكر إلى اللجنة المنظمة على تنظيم كأس السوبر، التي جاءت متميزة من كافة النواحي من الافتتاح حتى الختام، مشيراً إلى أن النصر ظهر بأداء سوبر بفضل جهود الجهاز الفني بقيادة ألفريد شرودر واللاعبين، وقال: أوفى اللاعبون بوعدهم لنا، ويستاهل جمهور النصر الذي صبر عن ابتعاد الفريق عن الألقاب في المواسم الأخيرة.