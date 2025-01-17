سيميوني يدعو لاعبي أتلتيكو مدريد إلى" أن يعيشوا اللحظة"

يرغب دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، أن يعيش فريقه اللحظة حيث يسعى الفريق، متصدر الدوري الإسباني، لمواصلة سلسلة انتصاراته عندما يواجه ليجانيس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أتلتيكو حقق 15 انتصارا متتاليا في كافة المسابقات، وحجز مقعده في دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا عقب الفوز على إلتشي برباعية نظيفة يوم الأربعاء الماضي.

ورغم أداء الفريق الجيد في الوقت الحالي، يرغب سيميوني في أن يركز لاعبوه بشكل كامل، حيث يهدف أتلتيكو لتحقيق انتصاره التاسع على التوالي في الدوري الإسباني، عندما يواجه ليجانيس، الذي يتواجد في المركز السادس عشر.

وقال سيميوني :" ما يجب علينا فعله هو أن نعيش اللحظة - لا يوجد أحد يفكر في أكثر من مباراة".

وأضاف :"يجب أن نستمتع بها. نعلم مزايانا وعيوبنا، ويجب أن نعمل وفقا لما نحتاجه".

وأردف :" ولكننا نواجه منافسا يقرأ المباريات بشكل جيد للغاية. ليجانيس على أرضه قوي للغاية وأتوقع مباراة قوية وصعبة".