الأهلي المصري يرفض التخلي عن مهاجمه وسام أبو علي

أعلن النادي الأهلي المصري رفض كل العروض التي تلقاها من أندية خارجية لاحتراف مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، مؤكداً استمرار اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل. وكان أبو علي تلقى عروضاً عدة للاحتراف بعد تألقه في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث سجل 3 أهداف في مرمى بورتو البرتغالي في المباراة التي انتهت بالتعادل 4 ـ 4، ليلفت انتباه العديد من الأندية الخليجية والأمريكية.

وذكر بيان نشره الأهلي على موقعه الرسمي أن إدارة كرة القدم بالنادي قررت استمرار المهاجم الفلسطيني وفقًا لتعاقده مع النادي المستمر حتى عام 2029، كاشفاً عن تلقي الأهلي عرضاً من نادي الوصل الإماراتي لشراء أبو علي بمقابل وصل إلى 6 ملايين دولار، إضافة إلى 20 % من صافي إعادة البيع، إلا أن الأهلي رفض العرض.

وأضاف البيان أن الأهلي تلقى عرضاً آخر من نادي كولومبوس كرو الأمريكي وصلت قيمته إلى 5.25 ملايين دولار، إضافة إلى 750 ألف دولار مزايا إضافية ونسبة 10 من إعادة البيع، ورد النادي الأهلي بأن المقابل المالي أقل من المنتظر. وحدد الأهلي في بيانه قيمة أبوعلي بأنها لا تقل عن 9.5 ملايين دولار، إضافة إلى 2.5 مليون دولار مزايا إضافية.

واختتم الأهلي بيانه بالتأكيد على إغلاق ملف بيع أبو علي، مشيراً إلى أن اللاعب كان على دراية كاملة بكافة المفاوضات التي جرت والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف، وترددت بعض الأنباء عن وجود عرض آخر لوسام من الريان القطري إلا أن بيان الأهلي لم يتطرق لهذا العرض وخاض أبو علي مع الأهلي 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفاً وصنع 10 أخرى في كل المسابقات.