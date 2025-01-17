الوصل يستهدف اللقب الأول في 2025

يستهدف الوصل تحقيق الفوز باللقب الأول في العام الجديد 2025 عندما يواجه مضيفه السد القطري غداً على لقب كأس السوبر الإماراتي القطري، في مواجهة يدفع فيها بكل أسلحته الثقيلة، من أجل العودة إلى دبي باللقب، وتعويض خسارة كأس «سوبر إعمار» في ديسمبر الماضي لمصلحة شباب الأهلي بركلات الترجيح.

وتبدو الفرصة مواتية أمام الوصل، الذي نظم صفوفه مؤخراً بقيادة مدربه ميلوش رغم تعادله في الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين أمام بني ياس بدون أهداف، لكن وضع الفريق بشكل عام يشهد تطوراً في الأداء، مع عدد من النتائج الإيجابية ونجاحه في التأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وكان الوصل قد حقق نجاحاً كبيراً في الموسم الماضي عندما أحرز ثنائية «الدوري والكأس»، وقدم مستويات متميزة وحصد لاعبوه ومدربه الجوائز الشخصية، لكن نتائجه في بطولة الدوري تراجعت في النسخة الحالية، التي يحتل فيها المركز السابع برصيد 12 نقطة، نالها من 4 انتصارات، و5 تعادلات و3 هزائم، ليكون بعيداً عن فرق الصدارة، وتتضاءل حظوظه كثيراً في إمكانية الدفاع عن لقبه.

هدف

ويسعى «الإمبراطور» للعمل على حصد الألقاب في المنافسات الأخرى، ويضع تركيزه بالكامل على لقب «درع السوبر» في نسخته الثانية، لمعانقة بطولة جديدة، وإنجاز يضاف إلى إنجازاته السابقة، إضافة إلى أن الفوز سيسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين قبل العودة من جديد إلى مباريات الدوري، والتي يستهلها بمواجهة من العيار الثقيلة على ملعبه أمام الشارقة المتصدر يوم الأربعاء المقبل.

وأكمل الوصل تحضيراته الفنية للقاء الغد بعدد من التدريبات، التي راجع خلالها الجهاز الفني الأخطاء قبل مغادرة البعثة، مساء أمس إلى الدوحة، والتي يؤدي بها الفريق تدريباً خفيفاً اليوم، يضع عبره الجهاز الفني اللمسات الأخيرة، ويحدد عناصر التشكيل الذي سيعتمد عليها في اللقاء.

صفقة

من جهة ثانية أنهى الوصل تعاقده مع أنس الزنيتي «36 عاماً» قادماً من الرجاء المغربي، بعد فسخ التعاقد بين الطرفين مؤخراً، دعماً لصفوف «الإمبراطور» في مشواره المقبل، ويرجح مشاركة الزنيتي في مباراة درع السوبر غداً، مع مشاركته في مباريات دوري أبطال آسيا، والاعتماد على خالد السناني في بطولة الدوري.