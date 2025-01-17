النصر ونادي قطر.. صراع على «كأس السوبر»

يستهدف النصر تحقيق كأس السوبر الإماراتي القطري، عندما يلتقي شقيقه نادي قطر في الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، ضمن النسخة الثانية من بطولات كأس السوبر الإماراتي - القطري، التي تستمر حتى بعد غدٍ، وتقام منافساتها بين أبوظبي ودبي والدوحة، بمشاركة 8 أندية.

ويدخل النصر البطولة بصفته وصيفاً للنسخة الماضية من كأس رئيس الدولة 2023 – 2024، ويشارك نادي قطر في البطولة بصفته وصيف النسخة الماضية من كأس أمير قطر، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين سيتم اللجوء مباشرة إلى الضربات الترجيحية، حسب لوائح البطولة.

وأقيمت النسخة الأولى العام الماضي بمشاركة أربعة أندية، وشهدت تتويج شباب الأهلي بلقب درع السوبر بفوزه على الدحيل على استاد راشد في دبي بهدفين مقابل هدف واحد، بينما توج العربي القطري بلقب كأس السوبر بفوزه على الشارقة بهدف دون رد على استاد الثمامة في الدوحة.

ويعيش النصر أجواء إيجابية في دوري أدنوك للمحترفين بفوزه في المباراة الأخيرة على كلباء بنتيجة 3 - 2، واحتلاله المركز الرابع بفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز الثالث بـ22 نقطة، ويفتقد العميد إلى جهود لاعب خط الوسط سمير مميشيفيتش بداعي الإصابة.

في المقابل يواجه نادي قطر بعض الصعوبات في دوري نجوم أريد، حيث خسر في الجولة 12 من الدحيل برباعية مقابل هدف واحد، ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط فقط بفارق ثلاث نقاط عن الخور الأخير.

تأكيد

أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، أن المباراة تعد تحدياً جديداً له ولفريقه، مشيراً إلى أنه يتوقع مباراة قوية أمام نادي قطر، وقال: «درسنا منافسنا بطريقة احترافية، نستحق خوض هذه المباراة قياساً على ما قدمناه الموسم الماضي ووصولنا إلى نهائي كأس رئيس الدولة».

وأوضح شرودر أن الفريق القطري يضم عدة لاعبين جيدين مثل خافيير مارتينيز، وبيرسي تاو، مشيراً إلى أن احتلال نادي قطر المركز قبل الأخير في الدوري لن يقلل من مكانته، وشأنه كونه أحد أقوى المنافسين، إضافة إلى أن كأس السوبر من مباراة واحدة، لا تخضع لأي أحكام مسبقة.

وقال عادل تاعرابت كابتن النصر: «نحن أمام فرصة للفوز باللقب، وسنفعل كل شيء من أجل ذلك، سيكون جميلاً لنادينا ولجمهورنا أن نعرف الطريقة التي يلعب بها نادي قطر، لا نركز كثيراً عليهم، نعلم أنه في حال لعبنا بمستوانا يمكننا هزيمة أي فريق، علينا أن نقدم أداء قوياً، وفي النهائي ليس المهم أن نلعب جيداً بل الفوز».

من جهته، أعرب المغربي، يوسف سفري، مدرب نادي قطر عن تفاؤله بقدرة فريقه على تجاوز الفترة الصعبة على مستوى النتائج، وتحقيق اللقب، موجهاً الشكر لإدارة نادي النصر، ورابطة دوري المحترفين على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، وقال: «نهائي مهم بالنسبة لنا سنخوضه، وسنواجه فريقاً كبيراً يضم لاعبين مميزين يصنعون الفارق في أي وقت من المباراة، لكن أتمنى أن يكون الفوز من نصيبنا».

أفضلية

وأشار سفري إلى أن الأفضلية تبدو للنصر على الورق، خاصة أن فريقه عاش فترة صعبة من ناحية النتائج، لكن ذلك لن يشكل عائقاً لفريقه لتقديم أداء قوي، ولماذا لا يحقق الفوز.

وأوضح مدرب الفريق القطري جاهزية الوافد الجديد الجنوب أفريقي بيرسي تاو، مؤكداً أنه إضافة كبيرة للفريق في النهائي، وقال: «درسنا جيداً النصر، وهو أحد أقوى الأندية في الدوري الإماراتي، ويملك لاعبين كباراً مثل علي مبخوت وعادل تاعرابت وعبدالله توريه».

وقال خافيير مارتينيز، كابتن النادي القطري: «المباراة لا تحتاج إلى حافز إضافي، نحن جاهزون، ونتطلع للفوز بالكأس لجماهيرنا وللكرة القطرية، درسنا النصر جيداً، فريق جيد خاصة من الناحية الهجومية، سنحاول التحكم في المباراة من البداية».

6 بوابات لجمهور العميد

وتم خلال الاجتماع التنسيقي، الذي حضره ممثلو الفريقين، الشرطة، شركة الأمن الخاص، وفريق العمل المنظم للحدث،استعراض ترتيبات الحدث من حيث الأمور الفنية، الأمن والسلامة، الجماهير وغيرها، وتم تخصيص 6 بوابات وهي: 6، 7، 10، 11، 13، 14، وتم تخصيص البوابتين 17 و18 لجماهير الفريق القطري.