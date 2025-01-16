بايرن ميونخ يتطلع للابتعاد بصدارة البوندسليجا على حساب فولفسبورج

يسعى نادي بايرن ميونخ إلى قطع خطوة جديدة نحو إعادة لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى خزائنه حينما يستضيف فولفسبورج بعد غد السبت في المرحلة الثامنة عشرة للبوندسليجا.

ويتصدر النادي البافاري جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 42 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، باير ليفركوزن حامل اللقب، فيما يحل فولفسبورج في المركز السابع برصيد 27 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المربع الذهبي.

ويخوض بايرن المواجهة بمعنويات عالية بعد فوزه الكاسح على ضيفه هوفنهايم 5 /صفر أمس الأربعاء وسط تألق لافت من جانب ليروي ساني الذي أحرز هدفين والقناص الإنجليزي هاري كين الذي سجل هدفا وضعه في صدارة قائمة الهدافين برصيد 16 هدفا بفارق هدف واحد عن النجم المصري الدولي عمر مرموش هداف اينتراخت فرانكفورت.

ويبحث بايرن الآن عن فوزه الرابع عشر هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في الوقت الذي يسعى فيه فولفسبورج لتسجيل انتصاره التاسع مقابل ست هزائم وثلاثة تعادلات.

ومنذ الخسارة الاولى هذا الموسم، على ملعب ماينز 1 /2 منتصف الشهر الماضي سجل بايرن ثلاثة انتصارات متتالية على حساب لايبزج 5 /1 وبوروسيا مونشنجلادباخ 1 /صفر وهوفنهايم 5 /صفر، أي أن الفريق سجل 11 هدفا مقابل هدف واحد هز شباكه.

ويمتلك النادي البافاري أقوى خط هجوم، حيث سجل 53 هدفا، وأقوى خط دفاع حيث منيت شباكه بـ13 هدفا.

وأثنى البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن على أداء فريقه أمام هوفنهايم وقال "سعيد بالمستوى، لقد ظهرنا بشكل جيد.. لكن تنتظرنا مباراة جديدة واتطلع إليها بالفعل".

وسيكون بايرن ميونخ على موعد مع ثلاث مواجهات صعبة عقب الانتهاء من مواجهة فولفسبورج، حيث يلاقي مضيفه فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا ثم يحل ضيفا على فرايبورج في البوندسليجا، قبل أن يستضيف سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في البطولة القارية.

وتنطلق المرحلة الثامنة عشرة للبوندسليجا غدا الجمعة بمواجهة قوية تجمع بين اينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث مع بوروسيا دورتموند صاحب المركز العاشر.

وحال تعثر دورتموند مرة أخرى، فإن مصير مدربه التركي نوري شاهين قد يصبح محل شك، بعد الخسارة أمام ضيفه باير ليفركوزن 2 /3 ثم السقوط المدوي على ملعب هولشتاين كيل صاحب المركز قبل الأخير 2 /4 في آخر مباراتين، علما بأنه لم يحقق سوى انتصار وحيد في أخر ست مباريات مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين.

وفي المعسكر الآخر يعيش فرانكفورت حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز على فرايبورج 4 /1 وتثبيت أقدامه في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق تسع نقاط عن الصدارة.

وسجل فرانكفورت 40 هدفا إذ يمتلك ثالث أقوى خط هجوم هذا الموسم، لكنه يعاني على الصعيد الدفاعي حيث اهتزت شباكه 24 مرة.

ويتطلع فرانكفورت لمواصلة نتائجه المميزة على ملعبه هذا الموسم بعد أن فاز ثمان مرات مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة هذا الموسم.

من جانبه، يعيش دورتموند موسما محبطا حيث سجل الفريق 32 هدفا واهتزت شباكه 29 مرة وحصد 25 نقطة من سبعة انتصارات وأربعة تعادلات وست هزائم، محتلا المركز العاشر.

ويخوض فرانكفورت مباراة الغد بصفوف مكتملة، باستثناء اوريلي أميندا، قلب الدفاع، مما يفتح الباب أمام مشاركة توتا أو روبن كوخ أو أرثر ثياتي بدلا منه، كما يفتقد دورتموند لجهود نيكلاس زوله.

ويتطلع ليفركوزن لمواصلة الضغط على بايرن في الصدارة حينما يستضيف جلادباخ صاحب المركز الحادي عشر، مساء السبت.

وفاز ليفركوزن في آخر سبع مباريات له في البوندسليجا، إلى جانب انتصارين في دوري أبطال أوروبا والإطاحة ببايرن ميونخ من دور الـ16 لكأس ألمانيا، ولم يعرف الفريق طعم الخسارة منذ سقوطه المدوي على ملعب ليفربول الإنجليزي صفر/4 في دوري الأبطال.

ويمتلك ليفركوزن ثاني أقوى خط هجوم بتسجيله 41 هدفا وثالث أقوى خط دفاع حيث اهتزت شباكه بـ23 هدفا.

ويلتقي يوم السبت شتوتجارت صاحب المركز الخامس مع فرايبورج صاحب المركز الثامن، وبوخوم صاحب المركز الأخير مع لايبزج صاحب المركز الرابع، وهولشتاين كيل صاحب المركز قبل الأخير، مع هوفنهايم صاحب المركز الثالث من القاع، وهايدنهايم صاحب المركز الخامس عشر مع سانت باولي صاحب المركز الرابع عشر، على أن يلتقي يوم الأحد يونيون برلين صاحب المركز الثالث عشر مع ماينز صاحب المركز السادس، وفيردر بريمن صاحب المركز التاسع مع أوجسبورج صاحب المركز الثاني عشر.