شرط غير مسبوق.. ملكية النادي تبقي رونالدو مع النصر

شهدت الأيام الأخيرة تطورات جديدة بشأن عرض نادي النصر السعودي لتجديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2025، ويأتي ذلك في ظل رغبة إدارة النادي في استمرار أحد أبرز النجوم الذين أسهموا في تعزيز صورة الدوري السعودي عالمياً.

وفقاً لما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن العرض الجديد يتضمن تجديد عقد رونالدو لمدة موسم إضافي، ليبقى في صفوف «العالمي» حتى صيف 2026، مع راتب سنوي ضخم يبلغ 183 مليون يورو، ما يعادل 15.25 مليون يورو شهرياً.

وأضافت الصحيفة أن العرض لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل أيضاً منح كريستيانو رونالدو نسبة صغيرة من ملكية النادي، وهو ما يمثل سابقة تاريخية في كرة القدم السعودية، ويأتي هذا الشرط في إطار سعي إدارة النصر إلى استثمار التأثير الكبير لرونالدو ليس فقط داخل الملعب، بل أيضاً في الجانب التسويقي والاستثماري.

وفي خطوة تؤكد طموح النادي لمواصلة المنافسة على الألقاب، قدمت إدارة النصر وعداً لرونالدو بتجديد صفوف الفريق واستقطاب لاعبين جدد على أعلى مستوى خلال فترات الانتقالات المقبلة، وذلك لتعزيز حظوظه في الفوز بالدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، إلى جانب تعزيز العلامة التجارية للنادي وجذب استثمارات جديدة، حيث بات النصر من بين الأندية الأكثر متابعة عالمياً.